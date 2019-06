Mujeres venezolanas se convierten en constructoras para dar forma a sus sueños

19 junio 2019 - Yiraima, Claudia, Ursulina y Deyarina son algunos de los nombres de las 76 venezolanas que decidieron formarse para construir los dos edificios en los que vivirán junto a sus familias y que integrarán el proyecto autogestionado 'Jorge Rodríguez Padre', financiado por el Gobierno a través del programa Gran Misión Vivienda."Jamás imaginé trabajar en construcción; soy administradora, pero me dieron esta oportunidad de aprender y construir mi casa y no la iba a desaprovechar, en especial para que mis cuatro hijas tengan una vivienda digna que es mi sueño", relató a Sputnik Claudia Tisoy, de 40 años, y madre soltera al igual que la mayoría de sus compañeras.Cargar bloques, echar cemento, colocar cabillas, tuberías, baldosas y soldar, entre muchísimas otras funciones, son las tareas de las mujeres en esta obra que se inició hace dos años y en la que también colaboran hombres.Aún resulta poco habitual en Venezuela ver a una mujer como obrera en una construcción.Ellas han tenido que hacer frente a prejuicios de algunos compañeros por desempeñar un oficio que en el imaginario cultural es masculino, según contaron a Sputnik."Muchos creen que por ser mujeres no tendremos fuerza suficiente o no entenderemos cómo hacer un trabajo que ha estado destinado comúnmente para los hombres, pero aquí estamos empoderadas y demostramos que somos capaces de todo; la intención no es competir con ellos sino complementarnos", apuntó Yiraima Lugo, de 43 años.Para la construcción de los baños solo les permitían colocar un espacio para cambiarse, "pero tuvimos que explicarles que en esta obra, a diferencia de las demás, estábamos hombres y mujeres trabajando", relató.Algunos hombres confesaron que inicialmente sintieron desconfianza, por no estar acostumbrados a ver a las mujeres en este rol."Había compañeros que creían que las mujeres no iban a poder, pero yo no, yo soy feminista y padre soltero, y lo que siento es orgullo de ver cómo demuestran que no son el sexo débil, como muchos acostumbran a decir", apuntó Wilfredo Jordán, padre de dos niños.En el sector el Algodonal, en el oeste de Caracas, 95 familias se unieron nueve años atrás con el propósito de ubicar un espacio para construir sus viviendas.En 2015 lograron que el Estado reconociera como terreno de propiedad social el lugar en el que funcionaba una chatarrera de vehículos y que les fue asignado.Sin embargo, comenzar la obra llevó dos años más, entre permisos, limpieza del terreno y capacitación de las personas que participarían en la construcción.Ayary Rojas, madre de 48 años, es una de las voceras del proyecto y explicó a Sputnik sus detalles."No ha sido fácil, pero todos tenemos que participar, hemos establecido esquemas de trabajo, de pautas, de guardias, trabajamos de lunes a lunes desde 7:00 a 17:00 (11:00 a 21:00 GMT), nada nos detiene, nuestro lema es "si me comprometo cumplo", aseguró.La obra va por la segunda planta del primer edificio, y está previsto que cada uno cuente con 48 apartamentos de dos y tres habitaciones, que se asignarán de acuerdo a los requerimientos de cada familia.Mientras Venezuela enfrenta una de las peores crisis económicas de su historia y sanciones de Estados Unidos, las familias del proyecto "Jorge Rodríguez Padre" apuestan por poner su mano de obra para la construcción de sus casas, lo que les permite reducir costos.La demora en la entrega de algunos materiales retrasa a veces el sueño de ver listas sus casas, pero las ha llevado a mantenerse en contacto con constructores de otros proyectos autogestionados para aplicar un sistema de trueque."Si ellos tienen cemento y les falta tubería, ahí hacemos cambios o ellos nos prestan y cuando nos llegan les reponemos", explicó Deyanira Jaramillo, de 40 años y madre de dos niños.El ministro de Vivienda y Hábitat, Ildemaro Villarroel, dijo a Sputnik que el objetivo de que la población participe en la construcción de sus casas es "aumentar el sentido de pertenencia del pueblo".