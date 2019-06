Colombianos rechazan visita de Iván Duque al Reino Unido

El presidente de Colombia, Iván Duque. Credito: Web

17 junio 2019 - La comunidad colombiana que reside en la ciudad de Londres, rechazó la visita que pretende hacer su presidente, Iván Duque, al Reino Unido, al considerar que no ha demostrado compromiso para detener los asesinatos a líderes sociales en el país latinoamericano.



Este lunes se dio a conocer la información a través de un comunicado donde resaltan lo contradictorio que resulta la visita del Jefe de Estado, quien realizará una gira por Europa, con el propósito de establecer vínculos comerciales, la implementación del acuerdo de paz, la protección del medio ambiente y la respuesta a la crisis venezolana, reseña Colombia.com.



“Es contradictorio que Duque venga al Reino Unido a hacer negocios con grandes multinacionales y hablar de paz, pero cierra las puertas al diálogo para acabar la confrontación armada con las guerrillas del ELN (Ejército de Liberación Nacional) y el EPL (Ejército Popular de Liberación)”, reza el documento.



De igual forma, indica que el Estado colombiano va en la dirección incorrecta al explotar los recursos naturales, algo que a su juicio viola los Derechos Humanos (DD.HH) y no se protege al medio ambiente.



El texto también asevera que si Colombia y Reino Unido acuerdan grandes inversiones con multinacionales, va a incumplir con la Reforma Agraria Integral, que crea una sociedad rural entre pequeños y medianos productores, con el fin de impulsar el desarrollo y la integración de la industria bajo condiciones de reciprocidad.



A esto se le suma, que el Gobierno administrado por Duque no cumple con los tratados internacionales, al hacer ataques constantes contra Venezuela.



“Es un gobierno que dice cumplir con los tratados internacionales cuando en realidad los incumple, agrediendo permanentemente otras naciones, como Venezuela”, enfatizan los colombianos en el comunicado.

