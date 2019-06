Trinidad y Tobago entregará el lunes visados de residencia a venezolanos

Credito: Web

15-06-19.-El ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago, Stuart Young, anunció este sábado que desde el próximo lunes, el Gobierno caribeño arrancará su proceso de entrega de visados para los venezolanos que han solicitado el mismo para residir en dicho país, reseñó Efe.



Según explicó Young a un grupo de periodistas hoy, los visados los entregará la embajada trinitense en Caracas.



El visado permitirá a los venezolanos trabajar y vivir legalmente en Trinidad y Tobago hasta un año.



Young, a su vez, enfatizó que los únicos venezolanos que el Gobierno trinitense permitirá entrar al país, serán aquellos que tengan su documento oficial y los que no sean oficiales, serán deportados.



El Gobierno trinitense estima que 15.000 venezolanos se han registrado para obtener su visado desde el pasado 31 de mayo, cuando las autoridades arrancaron el proceso de inscripción de dos semanas en tres localidades del país.



De esos 15.000 venezolanos, al menos 2.000 de ellos fueron inscritos ese primer día, según dijo en aquel entonces el ministro interino de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago, Fitzgerald Hinds.



El funcionario indicó que, no obstante, cientos más fueron rechazados por no contar con los documentos correspondientes y se les pidió que volvieran con toda la información necesaria.



El ministro detalló que cientos de ciudadanos venezolanos durmieron en las aceras de las ciudades de San Fernando y Puerto España la noche anterior para ser los primeros en ser atendidos durante el primer día de inscripción.



Medios locales, no obstante, reflejan la frustración de algunos ciudadanos venezolanos que denunciaron que el proceso es lento y, a veces, frustrante.



Muchos no pudieron imprimir el formulario de solicitud porque el sitio en internet del Gobierno se bloqueó en varias ocasiones, mientras que otros se quejaban de que los traductores que les atendieron tenían dificultades para entenderlos, lo que demoró el proceso de las entrevistas.



Los venezolanos han emigrado de su país desde que los partidos de la oposición expresaron su apoyo al Gobierno de los Estados Unidos, y algunos de sus aliados han exigido la salida del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, del poder.



Young, por su parte, negó reportes periodísticos que afirman que presuntamente, unos 40.000 venezolanos -legales e ilegales- han entrado al país debido al problema económico y político en Venezuela



El funcionario, a su vez, dijo que luego se ofrecerán detalles de la cantidad oficial de venezolanos que se registraron, entre ellos, el número de hombres, mujeres y niños, así como el costo total del proceso.



El ministro dijo además que el registro le ha provisto a las autoridades locales con información de inteligencia a aquellos que han estado vinculados a actividades ilícitas, incluyendo tráfico humano y prostitución.



Young aclaró, que aunque a los migrantes venezolanos no se les garantizará acceso a educación, sí tendrán servicios médicos básicos gratuitos, aunque tendrán que pagar otros procedimientos sanitarios.