China y Rusia ratifican apoyo al diálogo en Venezuela

6 junio 2019 - Los presidente de China y Rusia, Xi Jinping y Vladímir Putin, respectivamente, ratificaron este miércoles su apoyo al diálogo en Venezuela y rechazaron una posible intervención por parte de Gobiernos extranjeros.En un comunicado, los representantes de ambas naciones instaron a las partes políticas de Venezuela a “apoyar una solución pacífica a los problemas en el país suramericano”.Indicaron también, que siguen atentos al “desarrollo de los acontecimientos en Venezuela, y (llamaron) a todas las partes a cumplir con la Carta de las Naciones Unidas (ONU), así como las normas del derecho internacional y las relaciones entre los Estados”.En su encuentro los mandatarios no sólo abordaron el tema venezolano, sino que también indicaron que se encuentran trabajando “a favor de una resolución pacífica a la crisis que hay en Siria”.El encuentro también permitió abordar la crisis de Irán y Corea del Norte, tema del que no ofrecieron mayores detalles.Referente a la Guerra comercial que hay entre Estados Unidos (EE.UU.) y el gigante asiático, señalaron que harán “frente con nuevas medidas a las restricciones a las exportaciones, en particular a las de altas tecnologías”."Las partes se proponen contrarrestar la imposición de restricciones infundadas al acceso a los mercados de productos de tecnologías de la información con la excusa de garantizar la seguridad nacional, así como a la exportación de productos de altas tecnologías", indican.Esta declaración conjunta la ofrecieron ambos líderes durante la visita del presidente chino a Rusia prevista entre el miércoles 5 al viernes 7 de mayo por motivo del 70º aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.