Según Reuters: Jueza de EEUU confirma fallo arbital en favor de Owens-Illinois en caso contra Venezuela

Credito: Web

22 mayo 2019 - Una jueza de Estados Unidos confirmó el martes un laudo arbitral por unos 500 millones de dólares en favor de una unidad de Owens-Illinois Inc contra Venezuela, relativo a la expropiación y nacionalización de dos plantas en 2010.



La jueza de distrito Amy Berman Jackson en Washington, D.C., dijo que la ley federal exige que confirme la decisión de 2015 del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial en favor de Owens-Illinois European Group BV.



Ella rechazó una solicitud de representantes de Juan Guaidó, a quien Estados Unidos ha reconocido como presidente encargado de Venezuela, para aplazar el procedimiento en 120 días de manera que se pueda realizar una “transición ordenada a la democracia”, afirmando que eso no cambiará el resultado del caso.



El laudo incluye 372,5 millones de dólares de capital, más intereses desde octubre de 2010 y gastos. Jackson rechazó la forma de Owens-Illinois de calcular los intereses posteriores al juicio y aceptó la tasa propuesta por representantes de Guaidó.



El Ministerio de Información de Venezuela y abogados del país en Estados Unidos no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios. Un abogado de Owens-Illinois tampoco respondió a una petición similar.