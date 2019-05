Gobierno propuso a Turquía como tercer Estado y país protector para que custodie embajada en Washington

17 mayo 2019 - El Gobierno de Venezuela propuso la intervención de un tercer Estado como país protector para que custodie el local y los bienes de la embajada del país en Washington.La propuesta la hizo el embajador venezolano ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada, convocando el artículo 45 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, vigente desde 1961.¿Qué dice el artículo 45 de la Convención de Viena?A la letra el artículo 45 de la convención que regula las relaciones diplomática entre los países dice lo siguiente: “En caso de ruptura de las relaciones diplomáticas entre dos Estados, o si se pone término a una misión de modo definitivo o temporal:a. el Estado receptor estará obligado a respetar y a proteger, aún en caso de conflicto armado, los locales de la misión así como sus bienes y archivos; b. el Estado acreditante podrá confiar la custodia de los locales de la misión, así como de sus bienes y archivos, a un tercer Estado aceptable para el Estado receptor; c. el Estado acreditante podrá confiar la protección de sus intereses y de los intereses de sus nacionales a un tercer Estado aceptable para el Estado receptor”.¿Cómo intervendría el país protector?El tercer Estado o país protector tendría la responsabilidad de custodiar tanto el local de la legación diplomática, como de sus bienes y archivos. Esto con base en lo dispuesto por el Derecho Internacional, que da la posibilidad de que los intereses del país que retira o rompe sus relaciones diplomáticas deben quedar bajo la protección de otra embajada, de un país amigo.A raíz de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rompió relaciones diplomáticas con EE.UU. en enero pasado, luego que el gobierno del mandatario estadounidense Donald Trump reconociera como presidente interino venezolano al diputado opositor Juan Guaidó, el personal diplomático salió de la legación con sede en Washington.Con autorización de las autoridades del país suramericano, un grupo de activistas de Code Pink y de otras organizaciones civiles estadounidenses ingresó en abril pasado a la embajada venezolana para protegerla ante una posible invasión de simpatizantes de Guaidó.El autodenominado representante de Guaidó en Washington Carlos Vecchio ha intentado ingresar a la embajada, a la que le fueron cortados los servicios de luz y agua, y desalojar al grupo de activistas, a quienes se les impidió recibir comida y medicinas hasta el miércoles, cuando el reverendo Jesse Jackson pudo hacerles llegar paquetes con esos implementos.¿Qué país fue propuesto por Venezuela?Luego del rompimiento de relaciones diplomáticas, EE.UU. nombró como tercer Estado a Suiza, mientras que Venezuela propuso a Turquía, algo que no es aceptado por el Gobierno de Washington, según reveló el embajador Moncada.“Estados Unidos ha puesto al Gobierno de Suiza en Caracas, nosotros estamos pidiendo exactamente lo mismo, si no quieren Turquía pongamos otro Gobierno, pero esa es la forma histórica de solucionar ese problema", expresó el diplomático en rueda de prensa.