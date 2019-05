Comunidad venezolana se triplica en España, donde viven “en una montaña rusa”

Credito: DPA

11-05-19.-La complicada situación que se vive en Venezuela tiene reflejo también en Galicia, donde la creciente comunidad de venezolanos vive “en una montaña rusa” y pendientes tanto de su integración con los gallegos como de las novedades que llegan del otro lado del mar.



“Nos hemos triplicado en tres años”, ha dicho, en declaraciones a Europa Press, la presidenta de la Hermandad Venezolana en Galicia, Rocío Ruiz, que ha visto como “sobre todo en los dos últimos años” la inestabilidad en Venezuela trae a más compatriotas hasta España y hasta Galicia.



Según datos del Gobierno Central, la cifra de venezolanos en España ha crecido hasta un 44% en el último año y superaba, a enero de 2019, las 300.000 personas. En Galicia viven varios miles de ellos, alentados por el lazo cultural de los emigrantes gallegos y polarizados, sobre todo, en el área de Vigo y la de Coruña.



En concreto, en la provincia de A Coruña, señala Rocío Ruiz, residen unos 14.000 venezolanos, de los que aproximadamente la mitad están en la capital provincial, una cifra que se “ha triplicado desde 2016”. Sin embargo, la responsable de la Hermandad indica que “no es necesario acudir a cifras”, ya que su presencia se constata en la ciudad.



Una montaña rusa



Acerca de cómo viven los venezolanos en Galicia la situación en el país americano, Rocío Ruiz asegura que están en “una montaña rusa de emociones” y con la cabeza y el corazón repartidos a ambos lados del Atlántico.



“Un día estamos contentos porque parece que hay una salida y estamos llenos de esperanza, pero otros se retrocede y tenemos mucha incertidumbre”, dice Ruiz, que expresa el “agotamiento” que supone para los integrantes de esta comunidad el no saber en cada momento cómo están sus familias.



“Ellos cargan con el peso de hacer una vida normal aquí y estar pendientes allá”, dice la presidenta, que recuerda como en ocasiones los cortes de luz y la falta de conexión a Internet les impide saber cómo se encuentran sus familias en el país, a veces “durante tres o cuatro días” seguidos. Del mismo modo, sus familiares en Venezuela recurren con frecuencia a ellos para saber cómo se desarrollan los acontecimientos.



Servicios de apoyo



Para esta colectividad, la Hermandad Venezolana en Galicia tiene un servicio de asesoría y ayuda con tres encuentros semanales, gestiona ofertas de trabajo y oportunidades de empleo y realiza actos comunes para establecer lazos entre los ya asentados y los recién llegados.



Al margen de sus preocupaciones en su país de origen, Rocío Ruiz destaca que la principal preocupación de los venezolanos en Galicia pasa por lograr un trabajo y un medio de vida.



“Quieren integrarse, iniciar un negocio… No están acostumbrados a recibir ayudas ni subvenciones”, dice la presidenta, que apunta a los periodos de legalización de su situación o a la convalidación de títulos como principales problemas y recuerda que este colectivo “quiere ser una solución a los problemas que pueda tener Galicia”.



“Completamente cobijados



En Galicia, indica Rocío Ruiz, la comunidad venezolana se siente muy “integrada” y “completamente cobijados”, apunta, algo que enraíza en la relación histórica entre ambos lugares.



“Para nosotros es muy común la relación con Galicia”, incide, recordando que la presencia de gallegos en Venezuela ha sido siempre una constante que ha unido a ambos lugares. “Yo no tenía un vecino de León, tenía un vecino gallego”, ha dicho Rocío Ruiz, que apunta hacia esto a la hora de que incluso venezolanos sin raíces gallegas opten por Galicia. “Nos integramos muy bien y queremos sumar”, ha zanjado.