México concede el beneplácito a Arias Cárdenas como embajador de Venezuela en ese país

10-05-19.-El embajador de Venezuela ante México designado por Maduro, Francisco Arias Cárdenas, recibió de parte del Estado de ese país el “beneplácito o plácet”. No sin aclarar que la decisión no significa “el reconocimiento o desconocimiento” del Gobierno socialista, reseñaron medios locales.



“El plácet se otorga previo a la designación y ratificación de un embajador en otro país (…) Es decir, sin que este trámite conlleve de forma implícita el reconocimiento o desconocimiento de un gobierno extranjero con el que se mantienen relaciones diplomáticas”, informó el Estado mexicano mediante un comunicado.



De esta manera, se conoce que Arias Cárdenas no podrá ejercer como embajador hasta que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, acepte las cartas credenciales. No obstante se le ha designado un representante diplomático.



El Estado de México no desea incentivar la polémica sobre su posición a cerca de complejidad política que vive Venezuela, sin embargo es una respuesta asertiva a las acciones del Gobierno de Maduro.