(VIDEO) Embajador Moncada en la ONU: "La crisis en Venezuela es producto de un plan de destrucción económica de EEUU y el Reino Unido”

10-04-19.-Este miércoles, el embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, en una sesión de la ONU, se refirió a las palabras dichas por el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence.



“El vicepresidente de EEUU mintió. Fue un absurdo jurídico lo que hicieron en la OEA. Representante de Venezuela no ha sido expulsado de la organización”, dijo.



Además recalcó que estaba seguro que “EEUU va a fracasar cuando intente en Naciones Unidas lo que hicieron ayer en la OEA”. “La crisis en Venezuela “es producto de un plan de destrucción económica de USA y Reino Unido”, sostuvo, a la par que agregó que “la situación humanitaria en Venezuela tiene que ser solucionada”.



“Las acciones de Estados Unidos buscan provocar una implosión que sirva como excusa invadir a Venezuela“, indicó.



Por su parte, acusó al senador estadounidense, Marco Rubio de “ser el autor de un golpe de Estado en Venezuela“, a su vez apuntó que “mientras privan al pueblo de bienes esenciales, roban decenas de millones de dólares”.



“Si fuese verdad que el gobierno venezolano está matando a su pueblo, ¿por qué un grupo de países buscan aumentar el sufrimiento, si ya lo estamos matando?”, soltó.



Por otro lado relató que la Fanb “no se ha fracturado, pese a los llamados a golpe de Estado, está más fortalecida, si hay molestia y sufrimiento pero no están causando una guerra civil”.



“Tenemos el dinero, pero el gobierno de Trump, asusta y aterroriza a los demás para que no hagan negocios con nosotros”, acotó.



A su vez aclaró que “las migraciones en Venezuela sí existen, es ridículo que se hable de refugiados. A Venezuela regresa quien quiere, salen y entran, son migraciones económicas”.



Relató también que están “experimentando una nueva ola de extorsión económica que están entorpeciendo el flujo de efectivo de nuestra nación (…) Lo de EEUU no es ayuda humanitaria, es una operación encubierta. Estamos en presencia de una campaña de agresión por parte de los gobiernos de EEUU y Reino Unido contra Venezuela”.

