Embajada de Venezuela en Ecuador entregará más de 2.400 pasaportes y prórrogas

06-04-19.-La embajada y consulados de Venezuela en Ecuador comenzarán este sábado el reparto de más de 2.400 prórrogas y pasaportes para los emigrantes que se encuentran en el país, un proceso que se había visto ralentizado estos últimos meses por la alta demanda y la escasez de documentación.



El reparto comenzará a las 8.00 locales (13.00 GMT) en la embajada en Quito y en el consulado en Guayaquil, confirmaron a Efe fuentes diplomáticas, y se prolongará hasta la entrega de toda la documentación.



Se trata de mas de 2.000 prórrogas, un adhesivo con el que el pasaporte venezolano ya vencido queda validado durante dos años adicionales, y de unos 400 pasaportes nuevos para residentes venezolanos en Ecuador.



“Los documentos llegaron ayer (jueves) y las vamos a comenzar a entregar mañana (sábado) en una jornada especial”, dijeron las fuentes consultadas por Efe.



El proceso se gestiona a través del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) de Venezuela.



En los últimos meses, los emigrantes venezolanos que no disponían de esa documentación habían obtenido sólo prórrogas, pero pasaportes nuevos no se entregaban desde diciembre.



Ese mes, los representantes de Maduro en Quito distribuyeron unos 800 documentos nuevos.



En Ecuador residen más de 250.000 ciudadanos venezolanos que salieron de su país y que, en muchos casos, se ven impedidos de gestionar visas de residencia por falta de pasaportes.



La documentación será repartida por los representantes diplomáticos del régimen de Maduro, que mantienen abiertas sus legaciones en Quito y Guayaquil a pesar de que el Gobierno de Lenín Moreno reconoció al gobierno del proclamado presidente venezolano Juan Guaidó.



Poco después también reconoció como “embajador” a su delegado René de Sola, quien ejerce solo funciones representativas a nivel político.



Dentro de esta bicefalía diplomática, fruto de una política de pragmatismo por parte de Ecuador que no impidiera resolver los incontables problemas consulares de los emigrantes, la embajada de Quito está encabezada por un encargado de negocios, Pedro Sassone.



El próximo lunes, alrededor de doscientos representantes de catorce países participarán en Quito en la “III Reunión Técnica Internacional sobre Migración Venezolana en las Américas”.



La cita tendrá lugar entre el lunes y martes y será la última de este tipo que se realice en la capital ecuatoriana porque la IV reunión será transferida a Argentina y posteriormente el proceso continuará en otras naciones.



Al encuentro han sido invitados 22 países en calidad de observadores; agencias de Naciones Unidas, como la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).



Asimismo, organismos internacionales y financieros como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Corporación Andina de Fomento (CAF).