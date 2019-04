Rusia: “No vemos ni conocemos a otro presidente de Venezuela que no sea Nicolás Maduro”

El viceprimer ministro ruso, Yuri Borísov

5 abril 2019 - Rusia declaró hoy que no conoce ni ve a otro presidente de Venezuela que no sea Nicolás Maduro y reiteró su total respaldo al Gobierno que este encabeza.



“Quisiera transmitir en nombre del presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin, palabras de apoyo al presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro (…). No vemos ni conocemos a otro presidente de Venezuela”, afirmó el viceprimer ministro ruso, Yuri Borísov.



El alto cargo ruso hizo esta declaración durante la XIV reunión de la comisión intergubernamental Rusia-Venezuela, que se celebra en Moscú.



Borísov subrayó que este encuentro es una demostración de que Rusia y Venezuela apuestan por una cooperación pragmática y mutuamente beneficiosa.



“Estamos convencidos de que precisamente así, y no con el lenguaje de las amenazas, sanciones y ultimátums, los socios extranjeros de Venezuela deben contribuir a que esta vuelva a la senda de desarrollo sostenible“, dijo el viceprimer ministro ruso, citado por la agencia Interfax.



Agregó que Rusia confirma su respaldo a los esfuerzos del Gobierno venezolano por estabilizar la situación en el país e insistió en que los problemas internos de Venezuela deben ser resueltos por los ciudadanos de ese país sin injerencia exterior.



“La cooperación bilateral, incluida la ampliación de nuestra interacción no solo en los sectores tradicionales, sino también en el campo de la altas tecnologías, es uno de los elementos clave para el desarrollo estable de Venezuela y la disminución de la tensión en ámbito socioeconómico”, dijo Borísov.



La delegación gubernamental de Venezuela la encabeza el vicepresidente sectorial y ministro de Planificación, Ricardo Menéndez.