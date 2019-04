Perú regularizará a 300 mil nuevos migrantes venezolanos

Credito: Web

04-04-19.-Perú regularizará la permanencia de 300 mil nuevos migrantes venezolanos, a quienes concederá residencia temporal y documentos de identidad para facilitar su inserción en el país, informó el jueves la jefa nacional de Migraciones, Roxana del Águila, reseñó la agencia AFP.



"Vamos a emitir una resolución para que todos los (venezolanos) que han llegado puedan ser registrados en el Perú", dijo la funcionaria a la AFP, precisando que este programa comenzará la semana próxima.



Los venezolanos recibirán un "carnet de registro migratorio, que es como un documento de identidad, y vamos a darles una legalización por un año. Ese es el rumbo", agregó, precisando que este paso "debe ser tomado como una medida de seguridad para ellos y para el Estado peruano", explicó Del Águila.



Unos 730 mil venezolanos han llegado a Perú en los últimos tres años, de los cuales 490.462 consiguieron el Permiso Temporal de Permanencia o PTP antes de que venciera el plazo, el 31 de octubre de 2018.



"Vamos a darles a todos los que llegaron después del 31 de octubre la posibilidad de estar legalmente en el país", señaló Del Águila, quien asumió como superintendenta nacional de Migraciones titular el pasado viernes, tras ocupar interinamente el cargo desde octubre.



El gobierno peruano optó por regularizar a los venezolanos sin PTP porque cada día siguen llegando al país unos 1.500, en promedio, casi todos por el paso de Tumbes, en la frontera con Ecuador.



"Estas personas no tienen una opción, están huyendo, buscan alternativas para poder sobrevivir", destacó la funcionaria.



Perú es un severo crítico del régimen de Nicolás Maduro y es uno de los más de 50 países que reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.



Además, Perú es uno de los 14 países que integran el Grupo de Lima, colectivo que promueve la democracia en tierras llaneras.



Sufrimiento en Venezuela



La crisis de Venezuela, la peor de su historia contemporánea con hiperinflación, escasez de productos básicos así como graves fallas en la asistencia médica y los servicios públicos, ha empujado fuera del país a 2,7 millones de personas desde 2015, en su mayoría hacia países de Sudamérica, según la ONU.



Colombia alberga a 1,1 millones de venezolanos, seguido de Perú con 730 mil, Chile con 288 mil, Ecuador con 221 mil, Argentina con 130 mil y Brasil con 96 mil.



Unos 3,4 millones de venezolanos, alrededor del 10% de la población, viven fuera del país. La proyección de la ONU es que a fines de 2019 sumen 5,3 millones, en la mayor crisis humanitaria en América Latina en tiempos de paz.



"No estábamos preparados" para recibir a tantos migrantes venezolanos, dijo la funcionaria, quien destacó que entre los llegados hay ingenieros, médicos, enfermeras y maestros que pueden hacer buenos aportes a Perú.



"Ellos necesitan trabajo, educación, salud", añadió, recordando que el último día del PTP ingresaron al país más de 6.000 venezolanos.



Para atender tal avalancha, Lima envió alimentos, equipamiento y funcionarios públicos al paso de Tumbes, en una operación apoyada por la agencia de refugiados de la ONU (Acnur) y la Federación Internacional de la Cruz Roja.



La superintendenta relató que en esos días vio en el paso fronterizo a "un número alto de niños (venezolanos) desnutridos, ???? mujeres embarazadas cargando bultos".



"Fue un momento de mucho sufrimiento, pues llegaban enfermos de cáncer terminal, de sida y tuberculosis. Esa situación conmovía hasta las fibras más insensibles", recordó.



A fines de abril habrá en Perú casi 800 mil venezolanos y la barrera del millón será superada en pocos meses de mantenerse el actual flujo.



En contraste con la política de puertas abiertas del gobierno, un alcalde peruano lanzó una cruzada para conseguir que su ciudad quede "libre de venezolanos". Esto llevó a la fiscalía a abrirle una causa por "discriminación".



"Si infringen normas, serán expulsados" - Un migrante venezolano "es un visitante al que no le podemos calificar como turista" y al registrarse "le permitimos estar en el país de manera legal y que pueda ir insertándose", dijo Del Águila, quien habló con la AFP antes de viajar a Ginebra a una reunión de la Organización Internacional de Migraciones (OIM).



Migraciones iniciará la entrega de los documentos de identidad y permisos de permanencia "la próxima semana", con "citas en línea", indicó la superintendenta.



Explicó que muchos venezolanos han solicitado refugio en Perú, a pesar de que no enfrentaban persecuciones en su país.



"Muchos están pidiendo refugio, entendemos que por su necesidad lo están haciendo, pero no son elegibles y no deben hacer declaraciones falsas", dijo, aclarando que quienes mienten a los agentes migratorios peruanos se arriesgan a ser deportados.



"A aquellos que infrinjan las normas migratorias vamos a expulsarlos", advirtió.



Perú es uno de los más de 50 países que reconoce como presidente interino a Juan Guaidó e integra el Grupo de Lima, colectivo regional de 14 países que promueve la democracia en Venezuela.