Embajada rusa en Bogotá: "Colombia interpretó mal la carta de Rusia sobre Venezuela"

#AlAire “No se habla de Colombia, con todo respeto, me parece que no leyó hasta el final la declaración”: Sergei N. Koshkin #MeridianoBLU https://t.co/eBUuysZyyX — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) 2 de abril de 2019

Colombia rechaza enfáticamente la Declaración del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación Rusa sobre la situación de la República Bolivariana de Venezuela, adoptada en Moscú el 27 de febrero de 2019. pic.twitter.com/L9o0uwltzt — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) 2 de abril de 2019

2 abril 2019 - El Gobierno de Colombia interpretó erróneamente la carta del Consejo de la Federación (Senado de Rusia) enviada al Congreso y al Parlamento Andino sobre la situación en Venezuela, dijo a Sputnik la Embajada rusa en Bogotá, y lamentó las últimas declaraciones del canciller Carlos Trujillo."La carta lo que refleja es la posición del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación Rusa y la mala interpretación que ha hecho Colombia de la misma es una pena para nosotros", indicó una fuente de la sede diplomática, que pidió la reserva de su nombre.El 29 de marzo, la Embajada remitió al Congreso colombiano la misiva, en la que los parlamentarios rusos expresan su posición respecto del intento de pasar desde Colombia hacia Venezuela ayuda humanitaria donada por EEUU el 23 y 24 de febrero.Según la fuente consultada por Sputnik, en el texto "sólo se mostró la posición de Rusia respecto del intento de distribuir ayuda humanitaria a Venezuela en aquel entonces".Ante la pregunta de por qué no se envió la carta a la cancillería de Colombia, la fuente explicó que se trató un documento parlamentario cuyo destino eran sus pares en la región andina."Se trata de un documento parlamentario y por eso la Embajada remitió la carta a los parlamentarios locales y no a la Cancillería, de manera tal que los parlamentarios locales conocieran mejor la posición de Rusia, pero como intercambio de opiniones y no como una advertencia o una afrenta", subrayó.Asimismo, dijo que "nunca hubo una mala intención" con la misiva."En ningún apartado del texto de la declaración se hace la mención específica, directa o indirecta, de la República de Colombia, de la posición expresa de su Gobierno sobre los sucesos dramáticos de Venezuela, ni de su respuesta a la crisis venezolana", indica el comunicado de la Embajada de Rusia.De acuerdo con el comunicado, “el diálogo directo entre los parlamentos es una práctica ampliamente reconocida y aceptada que constituye un formato legítimo de la diplomacia parlamentaria y no requiere intermediación alguna del Poder Ejecutivo”.La Embajada también señaló que en ningún momento buscó poner en tela de juicio "el derecho soberano de las autoridades colombianas a actuar en el escenario internacional conforme con sus principios, obligaciones y responsabilidades" e indicó que comparte con el Ejecutivo colombiano la necesidad de que Venezuela busque una salida pacífica a su crisis."La decidida condena por parte del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia de cualquier instigación a la violencia e intervención militar extranjera a Venezuela coincide con la posición reiterada en varias ocasiones por el honorable Gobierno Colombiano y el Grupo de Lima, cuya parte forma Colombia", agregó.Asimismo, subrayó que "la solución de la crisis de Venezuela debe ser conducida por el propio pueblo venezolano, por medios pacíficos, políticos y diplomáticos, sin uso de la fuerza".Por último, destacó que la carta fue enviada, además de a Colombia, a "la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Interparlamentaria, la Asamblea Interparlamentaria de los Estados-Parte de la Comunidad de Estados Independientes y a la Asamblea Parlamentaria de la Organización del Tratado sobre la Seguridad Colectiva".Además, la misiva fue remitida a la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, el Parlamento Europeo, el Parlamento Latinoamericano, el Parlamento del Mercosur y al Parlamento Centroamericano.La carta enviada al Congreso colombiano señala que "el uso ilegítimo de la fuerza militar contra Venezuela por parte de otros estados que respaldan a la oposición será interpretado por el Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia solamente como un acto de agresión contra un Estado soberano y una amenaza a la paz y seguridad internacionales".La misiva salió a la luz en la prensa colombiana, lo que motivó la reacción del Ministerio de Relaciones Exteriores del país sudamericano."El Gobierno de Colombia rechaza enfáticamente la declaración del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación Rusa sobre la situación de la República Bolivariana de Venezuela. Las acusaciones contenidas en dicha declaración no corresponden a la realidad y constituyen una distorsión de la posición de Colombia", señaló el canciller Trujillo en una declaración sobre el asunto.Asimismo, afirmó que la situación en Venezuela "debe ser conducida por los propios venezolanos pacíficamente y en el marco de la Constitución y el derecho internacional, apoyada por medios políticos y diplomáticos, sin uso de la fuerza", de modo tal que se pueda lograr una "transición a la democracia".Trujillo también dijo que el escenario venezolano constituye un asunto regional y hemisférico "que no debe ser empleado como instrumento de ninguna competencia geopolítica".Colombia ha negado apoyar la idea una intervención militar en Venezuela para derrocar al presidente Nicolás Maduro, aunque respalda el cerco económico y diplomático contra su Gobierno y su aliado EEUU sostiene que "todas las opciones están sobre la mesa".El 23 de enero Juan Guaidó, líder de la oposición venezolana, se proclamó 'presidente interino' de Venezuela. El actual presidente del país, Nicolás Maduro, calificó lo sucedido de intento de golpe de Estado.