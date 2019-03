Fundalatin lamenta que Bachelet haya obviado en su informe a víctimas de las guarimbas

La presidenta de la organización no gubernamental Fundalatin, María Eugenia Russián

(Ginebra, 21/3/19). En su intervención durante la actualización oral de la situación de derechos humanos en Venezuela, la presidenta de la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social (Fundalatin), María Eugenia Russián, lamentó que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, no tomara en cuenta a las víctimas de la violencia con fines políticos ocurridos en ese país.



La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó la “reducción del espacio democrático, especialmente la criminalización continua de la protesta pacífica", pero no dijo que grupos extremistas de la oposición al Gobierno han asesinado a decenas de personas y han utilizado vías de fuerza para derrocar al presidente de Venezuela.



En este sentido, la ONG Fundalatin rechazó que “la actualización presentada (por Bachelet) invisibilice las acciones de violencia ejecutadas por sectores de la oposición venezolana, las cuales han dejado un saldo lamentable de víctimas que han sido quemadas vivas, degolladas o simplemente asesinadas por estos grupos antigubernamentales. Ningún balance objetivo de la situación venezolana puede obviar esta realidad”, expresó.



Por otra parte, la representante de la ONG con estatus consultivo ante el Consejo de Derechos Humanos cuestionó que el informe presentado por la Alta Comisionada no profundice sobre el impacto del bloqueo económico y financiero que Estados Unidos le ha impuesto a Venezuela.



“Las pérdidas económicas de estas medidas coercitivas suman más de 21 mil millones de dólares, que equivalen a la importación de medicinas y alimentos durante cinco años para todos los venezolanos. La causa determinante de la situación actual en Venezuela es el bloqueo económico y financiero. Nos preocupa que la Alta Comisionada haya obviado esta situación”, replicó la Presidenta de Fundalatin.



Fundalatin exhortó al Consejo de Derechos Humanos y a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DD.HH. a sumarse al esfuerzo para “reconocer las medidas coercitivas unilaterales como crímenes de lesa humanidad que afectan de manera sistemática y deliberada a toda la población civil”, apuntó.



Asimismo, María Eugenia Russián se mostró sorprendida de que la Alta Comisionada no haya condenado “la grosera amenaza de intervención militar por parte de Estados Unidos, que vulnera la paz y la estabilidad, no solo de Venezuela sino de la región”.



“Todos los órganos del sistema de Naciones Unidas deben actuar en defensa de la Carta de la ONU y rechazar el uso de la fuerza contra cualquier país, incluido Venezuela”, afirmó.





Por último, la ONG Fundalatin pidió a la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, realizar una visita a Venezuela para reunirse con todos los sectores sociales del país suramericano y observar la realidad de los derechos humanos.



“Sin duda, su visita dejará un saldo positivo para atender los retos y consolidar los progresos del país en esta materia”, apuntó.