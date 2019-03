Evo Morales: “El plan golpista liderado por EEUU contra Venezuela fue desmantelado”

17 marzo 2019 - El plan golpista liderado por EEUU contra Venezuela, fue desmantelado gracias a “la fuerza de la verdad”, resaltó el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, según publicó HispanTV.



“El plan golpista (contra Maduro) se desmorona ante la fuerza de la verdad”, indicó Morales en su cuenta en Twitter, reiterando su posición de rechazo a las agresiones imperiales contra Venezuela y su permanente apoyo al Gobierno legítimo de este país.



Morales en su cuenta de twitter, se refirió este sábado a unos informes publicados recientemente por medios estadounidenses, en los que reconocen que las actividades golpistas contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, fueron planeadas por Washington y sus títeres en la oposición.



Escribió Morales que “después de que el (diario) The New York Times revelara que la ‘ayuda humanitaria’ fue quemada por opositores a la democracia de Venezuela, la cadena CNN confirma el intento de magnicidio con drones (aeronaves no tripuladas) contra el hermano presidente Nicolás Maduro”.



Indica la información que, el 4 de agosto de 2018 el presidente venezolano fue blanco de un atentado fallido con dos drones explosivos en un desfile militar celebrado en Caracas (la capital venezolana).



Narra la nota que, meses después del incidente, el canal de televisión estadounidense CNN en su versión español publicó un vídeo con una entrevista a un hombre que habría organizado el atentado contra el jefe del Ejecutivo bolivariano.



Explica igualmente que, en la grabación se difunden imágenes exclusivas de los preparativos previos al asalto, explosivos y las prácticas realizadas con los drones en llanos colombianos.



Señala la información que el documento gráfico de la CNN vio la luz después de que el diario norteamericano The New York Times publicara el 10 de marzo un informe en el que evidenció que unos partidarios de la oposición venezolana fueron quienes el sábado, 23 de febrero, incendiaron los camiones que supuestamente transportaban la “ayuda humanitaria” proporcionada por EE.UU. desde la ciudad colombiana de Cúcuta hacia Ureña

(Venezuela).

