Nicaragüenses marcharon: Chávez es el gigante que recorre el corazón de los que amamos la libertad

5 marzo 2019 - La Juventud Sandinista se movilizó el martes en Nicaragua para honrar la memoria del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías, a seis años de su partida física.



Desde tempranas horas de este día en el monumento al Comandante Chávez ubicado en la Avenida de Bolívar a Chávez, la Juventud Sandinista y miembros de la Embajada de Venezuela en Nicaragua depositaron una flor al amigo de Latinoamérica y símbolo de autodeterminación y lucha, reseña el portal El 19 Digital.



El coordinador de la juventud Sandinista, Milton Ruiz, destacó el legado que dejó Chávez, no solo en Venezuela, sino en todo el mundo.



“La siembra de nuestro comandante eterno Hugo Chávez, quien no ha muerto, está en nuestro pueblo porque Chávez no solo es de Venezuela, es de Nicaragua, Latinoamérica y el mundo, es el gigante que recorre el mundo, el alma y el corazón de los que amamos la patria y queremos libertad y dignidad”, expresó.



Por su parte, el embajador de Venezuela en el país centroamericano, Javier Arrúe, precisó que Chávez retomó el camino de esperanza que impulsaron los libertadores para construir un mundo más justo.



“Hoy estamos aceptando el reto, las banderas que pusiste en nuestras manos y la juventud es la esperanza de que el camino que señaló Bolívar y que luego asumió Martí, Sandino, Fidel, es aquel que volviste a poner en nuestras manos y construyéramos la historia de la verdad y la justicia. Hoy te llevamos en el corazón porque todos somos Chávez”, subrayó.



Asimismo, la cuenta en twitter de la embajada de Venezuela en Nicaragua, informó que también se realizó una siembra de árboles como muestra de compromiso para continuar su legado.



Hugo Chávez nació el 28 de julio de 1954 en Sabaneta, estado Barinas. Asumió la Presidencia de Venezuela por primera vez en febrero de 1999 tras ganar los comicios de diciembre del año anterior e impulsó la Revolución Bolivariana como una forma de construir un país socialista, así como diseñó políticas de protección social en áreas fundamentales como la salud, la educación, el trabajo, entre otras.

