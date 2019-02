Comité de Solidaridad con Venezuela en Boston realizó acto contra el injerencismo en Venezuela.

Acto de solidaridad con Venezuela en Boston, no a la guerra dice la pancarta

Acto de solidaridad con Venezuela en Boston

26 de febrero de 2019.- El Comité de Solidaridad con Venezuela en la ciudad de Boston en EEUU realizó un acto como demostración de apoyo al gobierno legítimo de Venezuela y a la no intervención en Venezuela.



Varias organizaciones tomaron parte del acto realizado el pasado 23 de Febrero. Dicho acto fue convocado por ANSWER ( Act Now to Stop War and End Racism) la cual es una organización nacional en contra de la guerra en EEUU.



Con música y consignas como: Venezuela se respeta, y manos fuera de Venezuela el grupo en voz alta informó a la población transeunte en el centro de Boston del intento de golpe de estado contra el legítimo gobierno de Venezuela, liderado por Nicolás Maduro.



No Pasaran! y no pasaron!, finalizaron diciendo.