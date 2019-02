Canciller Arreaza denunció como "cual ladrones" ingreso de personal designado por Guaidó en la embajada de Venezuela en Costa Rica

El Canciller de Venezuela, Jorge Arreaza Credito: Archivo

20-02-19.-El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, denunció el ingreso ilegal de desconocidos a la embajada de Venezuela en Costa Rica en horas de la madrugada de este miércoles, con la pretensión de usurpar funciones diplomáticas, reseñó AVN.



"Cual ladrones, esta madrugada un grupo de desconocidos ingresó a la sede de la embajada de Venezuela en Costa Rica", informó el canciller en el Twitter.



Asimismo, exigió al Gobierno de Costa Rica "hacer cumplir la Convención de Relaciones Diplomáticas y garantizar el funcionamiento y seguridad de nuestro personal e instalaciones".



A través de la red social, María Alejandrina Faría Faría informó que en cumplimento de supuestas "funciones diplomáticas" asignadas por el diputado de la Asamblea Nacional (AN) en desacato y con nulidad jurídica, Juan Guaidó, quien el 23 de enero pasado de autoproclamó "presidente encargado de Venezuela", procedió a ingresar a la sede diplomática con un grupo de personas para tomar "control" de la sede administrativa de la embajada ubicada en San José.



En enero pasado, el magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Juan José Mendoza, exhortó al Ministerio Público determinar las responsabilidades de los integrantes de la AN en cuanto a la usurpación de competencias del Ejecutivo.



Asimismo, ratificó la inconstitucionalidad de los actos de la AN y constató que continúa en desacato.



Mendoza señaló que la Asamblea Nacional "violenta expresamente el artículo 236, numerales 4 y 15, al pretender usurpar la competencia del Presidente de la República en cuanto a dirigir las relaciones exteriores del Estado", en referencia a celebrar y ratificar tratados, convenios y acuerdos internacionales, así como la atribución exclusiva del Poder Ejecutivo de designar a los jefes y jefas de las misiones diplomáticas.

