(VIDEO) Embajador Samuel Moncada: Solo me sacaran de la OEA con una resolución firmada por 24 países

16-02-19.-El embajador de Venezuela en la Organización de Estados Americanos (OEA), Samuel Moncada, aseguró este viernes que solo abandonará su puesto si 24 países aprueban una solicitud para que no continúe ejerciendo funciones."Hoy estoy en la OEA para decirle al mundo nuestra verdad. Se ha construido una montaña de mentiras, falsedades, manipulaciones, calumnias; todo un mundo paralelo a la realidad que sirve para confundir a millones de personas sobre lo que ocurre en Venezuela", escribió en su cuenta en la red social Twitter.“La única manera de que yo me pare de esta silla es que tenga firmado por la Asamblea Extraordinaria de la OEA una resolución firmada por 24 países para la suspensión de Venezuela en esta organización”, afirmó Moncada durante sesión realizada en la OEA.Añadió que la decisión debería ser aprobada durante una asamblea general de la organización para que sean cumplidos los protocolos.“Para sacarnos de la OEA se necesita cumplir con la Carta y no hacer estafas. Cada Estado es libre de reconocer a quien quiera, pero para sacarme de la OEA hacen falta 24 votos en una decisión de la Asamblea General de la OEA”, agregó.