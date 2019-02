Samper criticó que Colombia apoye agresión contra Venezuela

Hace dos años los viajes presidenciales a EE.UU. eran para conseguir fondos y apoyos para la paz. Hoy día, son para lo mismo, pero con destino a la guerra interna y la guerra contra Venezuela. — Ernesto Samper P. (@ernestosamperp) 13 de febrero de 2019

13 Feb. 2019 - El expresidente de Colombia, Ernesto Samper, rechazó este miércoles que el gobierno de su país apoye la agresión de Estados Unidos contra Venezuela y no fije una posición antibelicista.En referencia al viaje del presidente colombiano, Iván Duque a tierras estadounidenses, expresó a través de su cuenta en la red social Twitter, que “hace dos años los viajes presidenciales a Estados Unidos eran para conseguir fondos y apoyos para la paz. Hoy día son para lo mismo, pero con destino a la guerra interna y la guerra contra Venezuela”.Samper, quien se encuentra en Bolivia cumpliendo una agenda de trabajo, también manifestó que el anuncio de Juan Guaidó, sobre el ingreso de supuesta “ayuda humanitaria” a territorio venezolano desde Colombia, el próximo 23 de febrero, no contribuye a estabilizar la situación en Venezuela.En otro de sus mensajes, el político rechazó cualquier acción que ponga en riesgo la vida de colombianos y venezolanos.Igualmente, el ex secretario general de la Unasur expresó su deseo de que la supuesta ayuda humanitaria no sea utilizada como parte de un “tenebroso libreto” para enfrentar a los venezolanos.Por otro lado, Ernesto Samper criticó que el denominado Grupo de Lima no adopte una postura antibelicista, rechanzando las amenazas de una intervención militar en Venezuela, realizadas por el primer mandatario de EEUU, Donald Trump.“Necesitamos que el Grupo de Lima y Colombia concreten si se está o no de acuerdo con los anuncios de Trump, Bolton y Pompeo, que legitiman una posible intervención militar en Venezuela, la cual se daría, por supuesto, a través de nuestras fronteras y poniendo nosotros los muertos”. escribió.