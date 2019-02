Mecanismo de Montevideo enviará a personalidades diplomáticas a Venezuela

El canciller mexicano Marcelo Ebrard

8 Feb. 2019 - El Mecanismo de Montevideo que impulsan los gobiernos de México, Uruguay y la Comunidad del Caribe (Caricom) enviará la semana próxima a un grupo de personalidades a Venezuela, para contactar a las partes de la crisis política interna, dijo el canciller mexicano Marcelo Ebrard.



"Vamos a seguir adelante, a partir de la semana entrante, con el propósito de buscar comunicación entre las partes y empezar a ver los temas más urgentes", dijo Ebrard en conferencia de prensa.



Para esa misión fueron invitados Rebeca Grynspan, exvicepresidenta de Costa Rica, actual secretaria general de la Cumbre Iberoamericana; los excancilleres Enrique Iglesias, de Uruguay, y Bernardo Sepúlveda, de México, quien es ministro de la Corte Penal Internacional de La Haya; y David Simmons, expresidente del Tribunal Supremo de Barbados, que representa a la Caricom.



El primero de los temas que intentará abordar ese grupo con el Gobierno y la oposición del país caribeño "es la situación humanitaria que vive Venezuela", dijo el jefe de la diplomacia mexicana.



La delegación explorará "si somos útiles, porque se requerirá que las partes estén de acuerdo; y eso no lo sabremos hasta la semana entrante, que las personas que mencioné establezcan contacto con las partes", indicó.



El Mecanismo en Montevideo sobre Venezuela plantea cuatro fases a implementar durante un "periodo razonable" acordado por las partes: "diálogo inmediato, negociación, compromisos e implementación".



A diferencia del Grupo Internacional de Contacto (GIC), que Uruguay integra con países de la Unión Europea, Bolivia, Ecuador y Costa Rica y que busca una salida mediante un proceso electoral, el Mecanismo de Montevideo "no ha puesto ningún condicionamiento de comunicación entre las partes", dijo Ebrard.



Si se logra que las partes venezolanas dialoguen, los resultados pueden ser "salidas políticas, salidas pacíficas, pero eso no lo estamos determinando de antemano", explicó Ebrard.



El canciller mexicano dijo que "no hay contradicción" con el GIC, que integran países europeos y latinoamericanos.



El GIC llamó este jueves a restaurar el Estado de derecho en Venezuela, establecer garantías para celebrar elecciones y reconocer a la Asamblea Nacional (parlamento) con predominio opositor.



La principal diferencia con el GIC estriba en que "México no puede por mandato constitucional apoyar la injerencia política en otros países; es decir, determinar que haya elecciones o no, cómo se organizan las elecciones, cuándo se tienen que hacer las elecciones, México no podría hacer eso", precisó Ebrard.

El documento del GIC señala el objetivo de "apoyar una resolución pacífica, política, democrática y propiamente venezolana de la crisis, excluyendo el uso de la fuerza a través de elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles, de acuerdo a la Constitución venezolana".



La declaración del GIC fue firmada por Uruguay, la UE, Costa Rica, Ecuador, España, Italia, Portugal, Suecia, Alemania, Francia, Países Bajos y Reino Unido.



Bolivia es parte del GIC, pero no suscribió el documento, mientras que México participó del encuentro pero decidió no integrar el Grupo de Contacto, porque considera que impone precondiciones a un diálogo.

