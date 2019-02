Más de 500 personalidades respaldan Conferencia Internacional para promover el diálogo y la paz en Venezuela

6 Feb. 2019 - Más de 500 personalidades de 27 países América Latina y Europa enviaron una carta a los presidentes de México y Uruguay, respaldando la iniciativa de promover una Conferencia Internacional por el diálogo y la paz en Venezuela.

Entre los firmantes figuran la ex-presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, el ex-canciller de Argentina Jorge Taiana, las parlamentarias Camila Vallejo de Chile, Gleisi Hofmann de Brasil, Irene Montero de España y Victoria Donda de Argentina.

Además, dirigentes sociales y políticos como Arnaldo Otegi (País Vasco) , Juan Carlos Monedero, y Alberto Garzón (España), Juan Grabois (Argentina), Joao Pedro Stédile y el téologo Leonardo Boff (Brasil).

Carta completa

Apoyo al diálogo y la paz en Venezuela

Montevideo – 1 de febrero de 2019

Nosotros, parlamentarios y parlamentarias de la región, académicos, personalidades y líderes políticos del mundo, queremos manifestar nuestro apoyo a la iniciativa propuesta por los gobiernos de Uruguay y México para instalar un diálogo por la paz en Venezuela, y extendemos las siguientes consideraciones para acompañar esta propuesta con el propósito de evitar y denunciar una posible intervención militar extranjera en nuestro continente:

Nos preocupa que la paz, la estabilidad, la cooperación y la integración en nuestra región están bajo fuerte amenaza, producto del hostigamiento e injerencia externa en la vida política venezolana. Como parlamentarios y parlamentarias no desconocemos las dificultades que se viven.

Mientras que algunos actores apuestan a la guerra y la intervención, otros gobiernos están impulsando con mucho esfuerzo el llamado al diálogo y la negociación como vías legitimas del derecho internacional para resolver los conflictos.

Desde nuestros respectivos espacios y roles acompañamos y adherimos a las iniciativas de diálogo y negociaciones políticas que tienen como objetivo la paz en la región y el mundo, y apoyamos la realización de la próxima Cumbre sobre Venezuela a realizarse en Montevideo. Proponemos acompañar y realizar el seguimiento a esta iniciativa desde nuestro papel como representantes democráticos basado en los buenos oficios y el diálogo político en la búsqueda de la paz.

Todos los firmantes

Dilma Rouseff, ex-presidenta de Brasil

Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, activista argentina de derechos humanos

Belela Herrera, profesora y política uruguaya

Mariana Mota, directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos de Uruguay, ex jueza

Angela María Robledo, ex candidata a la vicepresidencia de Colombia

Roy Berocay, escritor y músico uruguayo

Pepe Vazquez, actor y ex director de la Comedia Nacional de Uruguay

Leonardo Boff, teólogo y escritor de Brasil

Dimitrios Papadimoulis, vice presidente del Parlamento Europeo

Adriana Salvatierra, Presidente de la cámara del Senado de Bolivia

Juan Grabois, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos y de la Confederación de Trabajadores

Karina Batthyany, secretaria ejecutiva de CLACSO

Arnaldo Otegi Mondragon, coordinador general de EH Bildu

Macarena Gelman, diputada de Uruguay

Miguel Soler Roca, maestro de Uruguay

Gabriela Rivadaneira, diputada de Ecuador

Joao Pedro Stedile, de la coordinación nacional del Movimiento Sin Tierra de Brasil

Alberto Garzon Espinosa, diputado en España

Irene Montero, diputada de España

Camila Vallejo, diputada de Chile

Gleisi Hofmann, presidenta del partido de los trabajadores, diputada federal en Brasil

Jorge Taiana, ex canciller de Argentina. parlamentario del Mercosur

Juan Carlos Monedero, politólogo, profesor, ensayista y político español

Victoria Donda, abogada, activista de derechos humanos y política argentina

Daniel Caggiani, diputado uruguayo, presidente del Parlasur

Achim Kessler, diputado de Alemania

Adela Cusi, senadora de Bolivia

Adilcia Petrona Campos Morales, diputada en Nicaragua

Adolfo Araiz Flamarique, diputado en el parlamento de Navarra

Organizaciones firmantes

MAB – Movimento dos Atingidos por Barragens

MAM – Movimento Pela Soberania Popular na Mineração

MCP – Movimento Camponês Popular

MMC – Movimento de Mulheres Camponesas

MPA – Movimento dos Pequenos Agricultores

MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra

Teatro Circular de Montevideo

Teatro El Galpón

La Radio del Sur