Españoles posicionan la etiqueta #NoEnMiNombre para rechazar la posición golpista de Pedro Sánchez sobre Venezuela

#NoEnMiNombre. No quiero muertos venezolanos a cambio de petróleo y otros intereses. @sanchezcastejon, la bajada de pantalones ha sido épica.

Todo mi cariño al pueblo venezolano, que es quién va a sufrir esta situación. — Esteveta ????️ (@Esteveta2) 4 de febrero de 2019

El Gobierno de #España impulsará el Grupo de Contacto Internacional creado por la UE para acompañar a #Venezuela en la convocatoria de elecciones libres y democráticas.

Dedicaremos todo nuestro esfuerzo para alcanzar la paz, la libertad y la concordia del pueblo venezolano. pic.twitter.com/QzUj9uIl3Q — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 4 de febrero de 2019

Me niego a que se reconozca en nombre de mi país a un golpista como presidente de Venezuela. #noenminombre — Raúl Fernández (@Lyonsio) 4 de febrero de 2019

#NoEnMiNombre Se habla de la cantidad de venezolanos que se han ido de su país y no hablamos de la cantidad de españoles que han tenido que abandonar España para tener una vida y trabajo digno que se supone la Constitución ampara! — mercedes (@mercedeshidalg8) 4 de febrero de 2019

Dejo aquí constancia de que el reconocimiento al títere Guaidó por parte de @sanchezcastejon, infame presidente del gobierno español, no se ha hecho en mi nombre. #NoEnMiNombre

El dúo Trump y Pedro Sánchez son la nueva versión del trío de las Azores. — Pacífico (@FriedenFurAlle) 4 de febrero de 2019

Reconocer a un "presidente encargado" que quiere llevar a su país a la guerra, supone que, antes de traerse los calderos llenos de petróleo, habrá que traer muchos llenos de sangre. #NoEnMiNombre — Felipe Alcaraz (@FelipeAlcarazM) 4 de febrero de 2019

#NoEnMiNombre me uno a esta petición. Siento la misma vergüenza que sentí cuando Aznar, y su papel protagonista en el "Trío de las Azores", apoyó la Guerra del Golfo. pic.twitter.com/1iJcrzlrjk — Inopiamientos (@Inopiamientos) 4 de febrero de 2019

.@sanchezcastejon eres un adicto al poder. Antes de limpiar casa ajenas, limpia la tuya. Dile al Jefe del Estado Español, Felipe VI, que convoque unas elecciones y así sabrá si el pueblo lo quiere. #NoEnMiNombre — Lale Rebollo (@sagelesrr) 4 de febrero de 2019

El único que debe convocar elecciones urgentemente es Pedro Sanchez #NoEnMiNombre #Venezuela se respeta. — Carlos (@casajuntoalrio) 4 de febrero de 2019

Pedro Sánchez no puede pedir elecciones en Venezuela sabiendo lo que hizo en España con la moción de censura. #NoEnMiNombre — talafree #NoTTIP⚒ (@talafree1) 4 de febrero de 2019

