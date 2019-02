Consejo Latinoamericano de Iglesias apoya el diálogo sobre Venezuela en Uruguay

4 Feb. 2019 - El Consejo Latinoamericano de Iglesias respaldó con expectativa la instancia de diálogo promovida por Uruguay y México sobre la crisis en Venezuela que se celebra en Montevideo el jueves, y celebró en una misiva difundida este lunes la decisión de no intervención adoptada por ambos gobiernos.



Según la nota divulgada por la presidencia uruguaya, el Consejo envió una misiva a los jefes de gobierno de México y Uruguay, Andrés López Obrador y Tabaré Vázquez respectivamente, en la cual asegura que sigue "con gran preocupación" la situación generada en Venezuela con el reconocimiento del opositor Juan Guaidó como presidente interino por parte de países como Estados Unidos, Canadá y diversos países de la Unión Europea.



"En particular nos preocupa la situación suscitada desde el pasado 23 de enero en que un ciudadano se autoproclamó presidente interino de Venezuela, precarizando la estabilidad de las instituciones republicanas, cuestionando la legitimidad del gobierno; a la vez que Estados de América y el mundo tomaron partido de uno u otro lado realizando manifestaciones y/o acciones por sobre la voz soberana y autónoma del hermano pueblo de Venezuela", subrayó la entidad.



El Consejo -integrado por más de 100 iglesias y organismos ecuménicos de más de 20 países de América Latina y el Caribe- indicó que "celebramos con gran expectativa" la conferencia promovida por Uruguay y México, y sobre todo "acompañamos la decisión de no intervención adoptada por vuestros países, acción que decisivamente contribuye al respeto entre los países y a la construcción de paz con justicia con el mundo".



Además, el órgano dijo que sus representantes están "disponibles" para cualquier tipo de colaboración que permita avances en el diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición.



Montevideo será desde este jueves sede de la primera reunión de un grupo de contacto internacional sobre Venezuela. Participarán ocho países de la Unión Europea (Alemania, España, Francia, Holanda, Italia, Portugal, Reino Unido y Suecia) y cinco latinoamericanos (Bolivia, Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay).

