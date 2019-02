ONU anuncia que no se sumará a ninguna iniciativa para tratar de solucionar la crisis en Venezuela

El secretario general de la ONU, António Guterres Credito: EFE

Nueva York, 4 de Febrero - La ONU no va a sumarse a ninguna de las iniciativas propuestas por distintos países para tratar de solucionar la crisis en Venezuela, según anunció este lunes su secretario general, António Guterres. En su lugar, la organización optará por mantener sobre la mesa su propia oferta de mediación al Gobierno y a la oposición del país, dijo Guterres en declaraciones a los periodistas.



El diplomático portugués explicó que, aunque ha estado en contacto con distintos Gobiernos, la Secretaría General de Naciones Unidas ha decidido "no ser parte de ninguno de estos grupos, para dar credibilidad a nuestra continuada oferta de buenos oficios".



El pasado viernes, Guterres se reunió con representantes de México y Uruguay para discutir sobre la conferencia impulsada por esos dos países para el 7 de febrero en Montevideo, en la que se buscará promover una negociación para solucionar la crisis. En la capital uruguaya se celebrará la primera reunión del grupo internacional de contacto sobre Venezuela, en el que participan la Unión Europea y ocho de sus Estados miembros (España, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Portugal, Suecia y Reino Unido) junto con Bolivia, Costa Rica, Ecuador y Uruguay.



Guterres, que este lunes reiteró su fuerte preocupación por la situación en Venezuela, aseguró que ha estado en contacto con los protagonistas de todas las iniciativas puestas en marcha, pero ha optado por no sumarse a ninguno de los grupos. Según explicó, la ONU quiere dar así "credibilidad" a la oferta de "buenos oficios" que ha hecho a las partes, una mediación que Naciones Unidas únicamente llevará a cabo si ambos bandos se lo solicitan, puntualizó.



Mientras tanto, la ONU continúa trabajando con el Gobierno de Nicolás Maduro en sus programas humanitarios y de desarrollo para garantizar el apoyo a la población del país.