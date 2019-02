Turquía advierte a la Unión Europea que podría desencadenar una guerra civil en Venezuela

Caracas, 1 de Febrero - Este viernes, el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlüt Çavusoglu, advirtió a los países de la Unión Europea (UE) acerca de los riesgos de desencadenar una guerra civil en Venezuela si se decantan por reconocer al autoproclamado Juan Guaidó, en lugar del legítimo mandato constitucional del presidente Nicolás Maduros Moros.

Cabe destacar que estas declaraciones tuvieron lugar durante una reunión de alto nivel llevada a cabo entre los ministros europeos, en la cual se debatió sobre la situación en Venezuela.

"Lo hemos dicho desde el principio: una intervención no es sana, no es correcto, no soluciona nada, solo puede ahondar en las dificultades; podría incluso, Dios no lo quiera, arrastrar al país a una guerra civil", señaló Çavusoglu.

Por su parte, el Jefe de la diplomacia turca se refirió a países como España, Alemania o Reino Unido cuando desaprobó las acciones injerencistas de estos gobiernos, que pretenden dar un ultimátum a Venezuela para obligar a la nación caribeña a convocar nuevas elecciones presidenciales fuera del marco constitucional.

"En lugar de elegir bando hay que fomentar el diálogo, los países deben priorizar el diálogo y la cooperación con Venezuela", indicó Çavusoglu.

En tal sentido, el Canciller de Turquía exhorto a sus homólogos a respetar la soberanía de Venezuela, esto como parte de su adhesión al principio de autodeterminación de los pueblos. Çavusoglu también señaló que el presidente, Nicolás Maduro, "llegó a la presidencia a través de elecciones, por eso nadie le debe faltar el respeto al pueblo venezolano".

Texto: Patricia Martínez/ Prensa Cancillería