Kremlin llama "bulo" la publicación de que Rusia proporcionó seguridad a Maduro

28 enero 2019 - El portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov, ha llamado "bulo" este lunes la publicación de que Rusia proporcionó seguridad al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.



"Sabe, estos son mensajes del campo de la conspiración. Allí en Venezuela en todas partes se pueden ver guardias que están protegiendo a Maduro; solo piense lógicamente. No hay que reaccionar a los bulos", ha afirmado Peskov.



Además, al pedírsele que comentara los informes de que un avión del escuadrón de aviación especial 'Rossiya' ('Rusia') ha volado supuestamente a América del Sur en los últimos días, Peskov ha afirmado que el Kremlin no tiene esa información. "No tenemos esa información. No realizamos funciones de control de la aviación", ha zanjado el portavoz del Kremlin.



La interferencia externa "agrava la situación"



Asimismo Peskov ha señalado que el pueblo venezolano debe resolver la situación en el país "en el marco del campo constitucional". El portavoz del presidente ruso ha agregado que la interferencia externa solo hace que "agravar la situación", de ahí que, a diferencia de otros países, Rusia no lo haga.



La agencia Reuters, citando al líder de una sección local de un grupo paramilitar de cosacos Yevgeny Shabayev, reportó el pasado viernes que Rusia había enviado a unos 400 empleados de la organización rusa Grupo Wagner para proteger al presidente venezolano.



Este 23 de enero, el diputado de la Asamblea Nacional (AN) en desacato Juan Guaidó se autoproclamó "presidente encargado" de Venezuela durante una marcha opositora en Caracas. De inmediato, fue reconocido por EE.UU., seguido de Canadá y varios gobiernos latinoamericanos.



Otros países expresaron su apoyo al mandatario constitucional Nicolás Maduro, quien prometió "luchar hasta vencer y más allá" y anunció la ruptura de relaciones diplomáticas y políticas con Washington.



El pasado jueves, el presidente de Rusia Vladímir Putin dialogó telefónicamente con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, y le expresó su apoyo al Gobierno legítimo del país latinoamericano "en el contexto de la agudización de la crisis política interna, provocada desde el exterior".