Copppal llama a respetar soberanía y reiniciar diálogo en Venezuela

Santo Domingo, 25 ene (APL) El presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal), Manolo Pichardo, hizo un llamado a respetar la soberanía de Venezuela y a retomar la iniciativa del diálogo para la búsqueda de soluciones democráticas.

Pichardo señaló que "la situación en el país suramericano debe ser abordada, tal y como ha manifestado la ONU-, desde espacios de diálogos políticos que no vulneren la soberanía ni el orden institucional y democrático dado a través de la Constitución, las leyes y los procesos electorales en los cuales la voluntad popular se ha expresado, expresó Pichardo.



En una nota de prensa a la cual tuvo acceso Prensa Latina, el político dijo que la entidad regional que lidera, apegada siempre a los principios que dan sentido a su existencia, recogidos en la Declaración de Oaxaca, rechaza cualquier tipo de injerencia en los asuntos internos de Venezuela.



'Estamos comprometidos de manera inequívoca y permanente a defender la democracia y el principio de autodeterminación de los pueblos latinoamericanos y caribeños, por ello, propugnamos porque sean estos quienes busquen salidas pacificas a sus conflictos internos', agregó.



Asimismo, el presidente de la Copppal indicó que la legitimidad de los gobiernos no puede estar atada a los intereses geopolíticos de un sector o país determinado y señaló: en latinoamérica existen casos de violación a los derechos humanos y cuestionamientos al sistema democrático en países como Brasil, Honduras, Argentina y hasta en Estados Unidos.



Finalmente, la nota divulgada precisa que 'la inhabilitación de Lula para impedir que ganara las elecciones; el golpe electoral en Honduras, los niveles de exclusión social que sumen en la pobreza a más de 50 millones de norteamericanos, además del racismo y violación a los derechos humanos, son muestras de que no solo en Venezuela existen problemas a resolver'.



El expresidente del Parlamento Centroamericano propuso reiniciar las conversaciones entre los diferentes sectores, pues la única forma de encontrar una salida a los males que afectan el país suramericano es con el esfuerzo de todos los actores de su sistema político y social, concluye la nota.



agp/ema