Rusia aboga por impedir la intervención extranjera en Venezuela

25 enero 2019 - Lo más importante en la situación en torno a Venezuela es evitar una intervención extranjera, declaró a Sputnik el director del Departamento de América Latina del Ministerio de Exteriores ruso, Alexandr Schetinin.



"Hemos tomado nota de las insinuaciones hechas por los más altos líderes estadounidenses, creemos que en este caso la tarea es que no haya influencia externa, sobre todo militar, en la situación interna en Venezuela", dijo.



Además, la Cancillería agregó que Rusia celebra que la mayoría de los países rechacen la injerencia en Venezuela.



Los ciudadanos venezolanos deben solucionar ellos mismos el problema de su país, declaró Alexandr Schetinin.



"La situación en Venezuela es asunto del pueblo venezolano", dijo el diplomático al subrayar que es el pueblo que "debe resolverla con los procedimientos constitucionales y de modo pacífico".



Asimismo expresó la satisfacción de que la "gran mayoría de actores regionales" comparta el rechazo a una intervención militar en Venezuela "independientemente de su postura respecto al Gobierno de (presidente venezolano, Nicolás) Maduro".



El Gobierno de Rusia ofreció mediar en el pulso que mantienen la oposición y el Gobierno venezolano.



"Hemos declarado que si se requiere nuestra mediación, estamos preparados para ello", dijo el director del Departamento del Ministerio de Exteriores de Rusia para América Latina.



Schetinin recalcó que Rusia está dispuesta a colaborar con todas las fuerzas políticas responsables de Venezuela.



Rusia no ha contactado ni prevé contactar con el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido por una serie de países como jefe de Estado de Venezuela, dijo Alexandr Schetinin.



"No, no se planea", respondió el diplomático ruso a la pregunta de si hubo o si se planean contactos algunos de Moscú con Guaidó.



El jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, se proclamó el 23 de enero "presidente encargado" del país, acto seguido EEUU señaló que lo reconocía como tal.



El mandatario en ejercicio, Nicolás Maduro, declaró ser el presidente constitucional y calificó al opositor jefe del Parlamento como una "marioneta de EEUU".



Hasta ahora, Argentina, Brasil, Bahamas, Haití, República Dominicana, Canadá, Chile, Colombia, EEUU, Ecuador, Paraguay, Panamá, Perú, Costa Rica, Honduras y Guatemala, además de Albania y Georgia, han reconocido a Guaidó.



México y Uruguay dijeron que el Gobierno está aún en manos del mandatario Maduro, pero instaron a hallar una salida pacífica a la crisis, mientras que Rusia, Turquía, Cuba y Bolivia expresaron su respaldo al presidente venezolano.

