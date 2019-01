El ministro de Exteriores español, molesto por un tuit de Macron sobre Venezuela

Después de la elección ilegítima de Nicolás Maduro en mayo de 2018, Europa apoya la restauración de la democracia. Aclamo la valentía de centenas de miles de Venezolanos que caminan por su libertad. https://t.co/beTSGVuAyd — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 24 de enero de 2019

24 enero 2019 - El ministro de Asuntos Exteriores español se mostró molesto este jueves por el “protagonismo” que quieren tener “algunos” tras un tuit del presidente Emmanuel Macron en que calificaba de “ilegítima” la elección del presidente venezolano Nicolás Maduro.Al ser consultado sobre la posición de España después del tuit del presidente francés, Josep Borrell se preguntó: “¿Qué añade a la posición de ayer” expuesta en nombre de los 28 países de la Unión Europea por su Alta Representante de Asuntos Exteriores, Federica Mogherini?“Hay algunos que quieren tener un protagonismo, pues que lo tengan”, lanzó. “¿Qué quiere, que digamos lo mismo?”, le preguntó visiblemente molesto a una periodista.“¿Nos ponemos todos de guapos saliendo a repetir lo mismo?”, continuó.Y no terminó allí: “¿Usted ha leído la declaración? ¿La ha leído?”, le pidió al periodista que le hizo la pregunta.“Entonces léala y dígame qué diferencia hay entre la declaración de ayer y lo que ha dicho el señor Macron esta mañana (…) Francamente, ya está dicho. Lo dijimos ayer: no consideramos el régimen legítimo porque su legitimidad procede de unas elecciones que no reconocemos”, concluyó.De todos modos, la declaración de Mogherini no contenía la palabra “ilegítimo”.Hablando en nombre de los 28, la diplomática europea llamó el miércoles a escuchar las “voces” del pueblo de Venezuela y reclamó la celebración de elecciones “libres”, sin seguir la estela de Estados Unidos y otros países latinoamericanos como Brasil, Colombia o Argentina que reconocieron al opositor Juan Guaidó como presidente interino.