Gobierno ecuatoriano dicta cuatro tipos de control para ingreso de venezolanos

22-01-19.-Dos días después de que un venezolano tomara como rehén a su expareja, una mujer de 22 años y embarazada de 4 meses, la apuñalara delante de policías y ciudadanos en una calle de Ibarra, el Gobierno de Ecuador implementó controles y restricciones al ingreso de los migrantes de Venezuela.



Son cuatro medidas concretas y que ya rigen: Exigencia del pasado judicial apostillado para ingresar al país, formación de brigadas para inspeccionar la situación laboral, un censo a los extranjeros y una propuesta pedagógica y educativa.



Según reseñó el diario El Universo, el control laboral empezó este lunes a primera hora en Guayaquil y otras ciudades del país.



El secretario particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, expresó que el pedido del pasado judicial impedirá el ingreso de delincuentes, las brigadas serán en contra de los empleadores que abusen de los venezolanos y sus derechos.



Roldán agregó que el censo a extranjeros se realiza en todos los países y el objetivo es saber, inclusive, cómo Ecuador les protege para que no vivan precariamente y, la propuesta pedagógica-educativa serviría para que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir.



“Ni ataques xenófobos ni criminales que puedan entrar en Ecuador a hacer lo que les da la gana”, dijo Roldán, en entrevista con Ecuador TV.



Dichas declaraciones se dieron minutos después de que el vicepresidente Otto Sonnenholzner, en cadena nacional, anunciara el requisito del pasado judicial apostillado. “La violencia machista no tiene nacionalidad”, dijo y señaló: “Sin generalizaciones, pero con mano firme, hoy debemos diferenciar entre venezolanos que huyen del gobierno de Maduro y otros que aprovechan esta situación para delinquir”.



Este lunes, Eduardo Febres Cordero, presidente de la Fundación de Venezolanos en el Exterior, se reunió con el canciller subrogante, Andrés Terán, para entregarle un manifiesto.



“Esperamos una rectificación por parte del Estado ecuatoriano… no estamos de acuerdo con las brigadas, creemos que esto llevaría a criminalizar y penalizar la condición migratoria”, señaló.



Sobre el pasado judicial apostillado, sostuvo que el trámite de este documento es complicado en Venezuela.