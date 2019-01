(VIDEO) Venezolanos rechazan juramentación de Maduro en Argentina, Perú, Alemania, Reino Unido y España

???????????????? amanece embajada de Venezuela en Argentina #10E

Fuera el ilegítimo y sus embajadas de la muerte, fraudolentas como él. pic.twitter.com/AhYaY9RZ0y — cosmodelafuente (@Cosmodelafuente) 10 de enero de 2019

En #Peru no solo rechazan al usurpador, sino también piden al gobierno quitarle credenciales al cuerpo diplomático, ya que el único que puede nombrar misiones diplomáticas oficiales es la Asamblea Nacional #MaduroUsurpadorDeVzla pic.twitter.com/n4LQY6434G — Ana Karina García (@anak14) 10 de enero de 2019

10-01-19.-En el día de la juramentación del presidente reelecto, Nicolás Maduro, para el periodo presidencial 2019-2025, varias protestas se han presentado en distintos consulados y embajadas de Venezuela en el exterior, reseñó El UniversalFrente a la sede del consulado de Venezuela en Madrid, España, varias personas se concentraron para manifestar su rechazo al mandato que comienza a partir de este 10 de enero, con carteles que señalan "Maduro usurpador". Lo mismo ocurrió en la embajada de Venezuela, en Londres.En la embajada venezolana en Buenos Aires colocaron una calcomanía en la que se leía la frase "Orden de desalojo". También las palabras: "Maduro Usurpador" y "Maduro Dictador".Los venezolanos residentes en Perú también protestarán en las afueras de la embajada de su país, debido a la juramentación de Nicolás Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia.Paulina Facchin, activista venezolana en Perú, afirmó que la manifestación será una forma de respaldo al Grupo de Lima, que no reconoce los resultados de las elecciones presidenciales del 20 de mayo del año 2018.Una manifestación similar se hizo en la ciudad alemana de Berlín.Este miércoles, el canciller de la República, Jorge Arreaza, entregó una nota de protesta a diplomáticos de ocho de los 14 países que integran el Grupo de Lima, en rechazo a la "declaración injerencista" de ese bloque, que -a excepción de México- anunció que no reconocerá al nuevo Gobierno del presidente Maduro, por considerar que se trata de un mandato producto de elecciones ilegítimas.El parlamento de Mercosur a través de la red social Twitter, también rechazó mediante un comunicado "la ilegítima asunción de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela".La Unión Europea (UE) y sus Estados miembros no estarán presentes en la investidura de Nicolás Maduro. “La UE y los Estados miembros no participarán en la sesión de investidura presidencial hoy”, indicó la portavoz de Exteriores comunitaria, Maja Kocijancic.Esta mañana efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), instalaron un perímetro en las adyacencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para garantizar la seguridad en el marco de la juramentación presidencial.Mientras tanto, distintos integrantes de movimientos oficialistas se concentran en la avenida Baralt de Caracas, en las adyacencias del TSJ, en respaldo a la juramentación del presidente.