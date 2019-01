Uruguay condena la declaración del Grupo de Lima contra Venezuela

"Uruguay no participará de esa declaración, Uruguay reconocerá el nuevo período de Maduro". Credito: web

6 Enero 2019 - El gobierno de Uruguay descartó adherirse a la declaración que realizó el pasado viernes el autodenominado Grupo de Lima en donde desconocen el próximo gobierno que comenzará el jefe de Estado, Nicolás Maduro, el venidero 10 de enero para el período constitucional 2019-2025.



"Uruguay no participará de esa declaración (...) Uruguay reconocerá el nuevo período de Maduro", señaló un vocero de la cancillería al diario uruguayo La República.



El Grupo de Lima calificó al Presidente venezolano de "ilegítimo" y le instó de forma injerencista a declinar ante la Asamblea Nacional en desacato, para que esta llame a elecciones.



Por otra parte, Uruguay destacó que México tampoco se sumara a las declaraciones del grupo conformado por gobiernos de derecha en la región.



"Es la primera vez que no pueden votar algo en bloque porque México López Obrador no firma ese documento. Por lo que el nuevo gobierno mexicano, que en medio del avance neoliberal metió un freno y esperanza para las ilusiones de los progresistas, reconoce el gobierno de Maduro, al igual que Uruguay que también lo reconoce", dice el funcionario, citado por el diario La República



Uruguay ha reiterado recientemente una postura de respeto a la soberanía venezolana y de no intervención en sus asuntos internos, por lo cual desde que los países del Grupo tomaron relevancia, Uruguay adoptó una posición pacífica mediante el diálogo para solucionar los conflictos políticos internos de Venezuela.



El canciller, Rodolfo Nin Novoa, en los pasados meses afirmó que "el gobierno ha mantenido con firmeza el rumbo recomendado por la prudencia, la moderación y el escrupuloso respeto de la legalidad internacional", sostuvo.

