Entre el "espejismo" y el diálogo: Qué puede pasar con la Asamblea Nacional

5 Enero 2019 - Este sábado, la Asamblea Nacional en Venezuela instala un nuevo período de sesiones, como es costumbre al inicio del año, con la promesa de "desconocer" el próximo mandato constitucional del presidente Nicolás Maduro, promovido por algunos países de la región, reunidos en el autodenominado Grupo de Lima.La sesión cuenta con gran resonancia mediática internacional porque algunos grupos parlamentarios ultraconservadores han dicho que pretenden "desalojar" del poder al presidente Maduro, aunque hay un detalle importante: la Asamblea Nacional se encuentra en desacato desde 2016, por lo que sus decisiones son nulas, incluyendo la elección este sábado de su directiva.A inicios de este mes hubo fricciones entre los partidos del Parlamento, de mayoría opositora, para definir quiénes ocuparán los cargos de la junta directiva. La razón de la disputa interna es que, según lo que han explicado los diputados a medios locales, parte del plan de desconocimiento a Maduro pasa por conformar un supuesto "gobierno de transición", que sería integrado por esa camarilla legislativa.Para el politólogo Carlos Raúl Hernández, de tendencia antichavista, esta tesis forma parte de "imbecilidades que el oído todavía no se acostumbra a escuchar", declaró a La Iguana.¿Puede destituir el Parlamento a Maduro?La Asamblea Nacional cumplirá tres años en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, con lo cual cualquier acción es inválida, incluso si dispone de "desconocer" el nuevo mandato del presidente venezolano.Para el vocero de Concertación para el Cambio (una pequeña coalición de partidos opositores), Enrique Ochoa Antich, la expectativa levantada con la instalación de la sesión se divide en dos escenarios: el primero es la ruta del "espejismo", basado en prometer "atajos ficticios" al margen de la leyes para desatar la violencia callejera.La segunda opción es participar en el diálogo planteado por el Gobierno nacional y asumir los mecanismos democráticos contemplados en la Constitución.El "espejismo" al que se refiere Ochoa Antich es la puja que mantiene dentro del Poder Legislativo la bancada parlamentaria de Vente Venezuela, el partido ultraderechista dirigido por María Corina Machado, quien promueve posiciones "extremistas", según dijo Antich vía telefónica en diálogo con este medio.La nueva junta directivaLa presidencia del Parlamento está presidida ahora por el diputado Juan Guaidó, del partido Voluntad Popular; mientras que la primera vicepresidencia queda en manos de Edgar Zambrano, de Acción Democrática, y la segunda vicepresidencia fue asumida por Un Nuevo Tiempo, en la figura del parlamentario Stalin González.Por como está planteada la conformación de esta nueva terna, Ochoa Antich sostiene que el Parlamento desechará el "extremismo" impulsado en el plan internacional por gobiernos con tendencia de derecha en la región, con apoyo de EE.UU.La idea, según Ochoa Antich, es que la oposición retome el camino del quehacer político trazado en el 2015 (cuando ganaron las elecciones parlamentarias), pues considera que desde esa fecha "laoposición perdió el rumbo".Un día antes de la instalación, el diputado Edgar Zambrano dijo en una entrevista televisiva que en esta nueva etapa del Legislativo el reto es intentar actuar "con racionalidad y lógica política".¿Qué pasará con la instalación de la AN?Con la presidencia del Parlamento bajo la tutela del partido Voluntad Popular, fundado por Leopoldo López, se espera que el discurso legislativo apunte a desconocer el nuevo mandato de Maduro, en consonancia con el acuerdo aprobado en diciembre, pero sin efecto vinculante legal.Ochoa Antich sostiene que independientemente de la retórica grandilocuente del desconocimiento, el Parlamento tiene que dialogar con el Gobierno: "nos guste o no es el Gobierno constituido: si se toca la puerta de Miraflores (sede del gobierno), quien abre la puerta es Maduro, no es otro".Que el Parlamento se "libere" del desacato judicial, iniciado y promovido bajo la presidencia legislativa de Henry Ramos Allup, es una alternativa que barajan las fracciones parlamentarias, sin embargo, Ochoa Antich indica que no tendría sentido si la Asamblea Nacional "vuelve a escoger el camino de declarar el abandono del cargo". "Con eso quedamos en las mismas", añade.Apostar por declarar el abandono del cargo presidencial, como ocurrió bajo la gestión legislativa del diputado Julio Borges en el 2017, está descartado, según declaró un diputado al diario Panorama, en condición de anonimato.Lo que no va ocurrirSegún Ochoa Antich lo que no va ocurrir en Venezuela es la "salida" de Maduro mediante la instalación de un nuevo período de sesiones del Poder legislativo, pese a la altisonancia derivada del ruido mediático internacional sobre el país suramericano."Eso no va ocurrir, por más que lo deseen", advierte, tras indicar que esa falsa percepción es parte del "espejismo" vendido en la comunidad internacional por figuras políticas de la oposición que viven fuera del país.Julio Borges, señalado por las autoridades venezolanas de planificar un plan de magnicidio y promover planes de violencia, y Antonio Ledezma, fugitivo de la justicia venezolana, son los dos personajes más activos del antichavismo en ensalzar esa postura en el exterior."El extremismo tiene la virtud de que es más ruidoso y es más noticia, la moderación (en la oposición) tiende a ser tratada como aburrida. Afuera es menos llamativo invocar el diálogo", expresó Ochoa Antich.¿Qué hará el chavismo?El próximo 10 de enero, el presidente Maduro se juramentará para un nuevo período constitucional. Con el Parlamento en desacato judicial, está previsto que el acto se efectúe en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tal como está estipulado en la artículo 231 de la Constitución del país caribeño.Para ese día, está convocada una marcha de las fuerzas populares del chavismo. El 11 de enero, se espera que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) ratifique el mandato presidencial en un acto público, con movilización del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y las toldas políticas aliadas a la revolución bolivariana.