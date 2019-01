100 mil venezolanos que ingresaron entre noviembre y diciembre a Perú no podrán acceder al PTP

Referencial Credito: Web

05-01-19.-El Permiso Temporal de Permanencia (PTP) permite a los inmigrantes venezolanos trabajar y estudiar de forma legal en el país, además de acceder a los servicios de salud públicos, según reportó el portal Gestion.pe.



Unos 100 mil de ellos no tendrán la posibilidad de gozar de estos derechos y deberán optar por permanecer de forma ilegal o marcharse del país, luego de transcurrir los 183 días de estadía que concede la calidad migratoria de turista.



Según información de la Superintendencia Nacional de Migraciones en Perú, hasta mediados de diciembre sumaban 635 mil los ciudadanos venezolanos que llegaron para huir de la crisis económica que vive Venezuela.



De ellos, 550 mil habían llegado antes del 31 de octubre, por lo que todavía podían acceder al PTP. El 90% de este grupo hizo el trámite antes de vencerse el plazo el último día del año 2018 .



Hasta el 25 de diciembre pasado, el flujo de ingreso de venezolanos era de aproximadamente 1500 por día, según fuentes del Centro Binacional de Atención Fronteriza (Cebaf). De acuerdo con los estimados del presidente de la ONG Unión Venezolana en Perú, Óscar Pérez Torrez, son unos 100 mil venezolanos los que han ingresado al país desde el inicio de noviembre y por ello no podrán acceder al PTP.



Torrez indicó que muchos de sus compatriotas, al haber llegado luego de la fecha límite de acceso al PTP , están solicitando acceder a la condición de refugiados, pero la ley lo imposibilitaría, puesto que la mayoría no son perseguidos por motivos políticos, o por razones de raza, religión, nacionalidad, etc. Ellos llegan al Perú por las condiciones económicas extremas de su país.



En cambio, señala que ellos sí podrían calificar para la visa humanitaria, si el Gobierno lo decidiera. Según el artículo 29, inciso k de la Ley de Migraciones, esta visa puede ser otorgada a quienes se encuentren “en situaciones excepcionales de crisis humanitaria reconocida internacionalmente ” y les permite realizar actividades lucrativas.



“Nosotros le hemos planteado formalmente al canciller Néstor Popolizio que se evalúe la posibilidad de que, en lugar de que ellos estén solicitando refugio, como en efecto los están haciendo en este momento, se les dé la posibilidad de otorgarles la visa humanitaria, por provenir de un país donde existe una crisis humanitaria”, dijo.



Todas estas opciones son evaluadas constantemente por el Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo con los acontecimientos de índole migratoria, indicó a Gestion.pe el embajador Enrique Bustamante Llosa, director General de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares. Las sugerencias de la Cancillería son dirigidas al Consejo de Ministros, que toma la decisión en esta materia.