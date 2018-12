Amigos de Nuestra América: EEUU pretende acabar con la integración bolivariana

Jesús Chucho García, Gladys Cubias y Francisco Flores

18 de diciembre de 2018.- La Fundación Amigos de Nuestra América, defensora de los derechos humanos, organizó en la ciudad de Kenner, Lousiana, un foro sobre Simón Bolívar, Héroe antiimperialista, con motivo de un aniversario de su muerte ocurrida en Santa Marta, Colombia el 17 de diciembre de 1830.



Para Gladys Cubias, miembro del directorio de esta organización explicó el papel jugado por Simón Bolívar como el antiimperialista que predijo que Estados Unidos estaba destinado a plagar de hambre y de miseria a nuestra América. Hoy los pueblos de América del sur y Centroamérica están sintiendo como la bota imperial intenta socavar los postulados integradores bolivarianos, retomados por el presidente Chávez.



Hoy Estados Unidos, según Francisco Flores, secretario General de Amigos de Nuestro América, fue preciso al vincular la lucha bolivariana con la lucha del pueblo de Honduras contra el gobierno narcotraficante de Juan Orlando Hernández, actual presidente Honduras, y al mismo tiempo demuestra el papel del Grupo de Lima y la OEA quienes no han mostrado ninguna solidaridad por los migrantes hondureños que sufren un proceso de xenofobia y violencia por el gobierno de Donald Trump.



Jesús García, Cónsul General de Venezuela en New Orleans, fue preciso al decir que su país está bajo amenaza por la triple frontera de países amigos de Estados Unidos (Colombia, Brasil y Guyana) quienes han expresado su intención de atacar militarmente a Venezuela. Ya Colombia amenazó romper relaciones con Venezuela si el presidente Maduro, elegido democráticamente, asume la presidencia el próximo 10 de enero. Esa intención de estos países marcado por el neoliberalismo y el narcotráfico no impedirán que Venezuela decida su propio destino como se ha demostrado en más de veinte elecciones.