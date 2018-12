Regresaron 91 venezolanos desde Chile con Vuelta a la Patria

Durante el proceso de repatriación los venezolanos contaron con el apoyo del embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, quien lideró el chequeo y verificación de los pasajeros.

4 Dic. 2018 - 91 venezolanos que se encontraban en Chile regresaron al país gracias al Plan Vuelta a La Patria. Este es el segundo vuelo de compatriotas que proceden del país sureño, informó este lunes el canciller de la República, Jorge Arreaza.



“El Plan Vuelta a la Patria del presidente Nicolás Maduro trajo a casa a 91 compatriotas en el segundo vuelo procedente de Chile. Hermanos venezolanos que regresan a su Patria después de amargas experiencias y frustraciones”, escribió el canciller en un mensaje Twitter.



“Uno es testigo de historias personales y de historias familiares dolorosas. Con la sensibilidad propia de la familia, de los que se van, de los que se quedan, pero dándoles respuestas”, comentó el embajador.



Arévalo reafirmó el carácter humanista y sensible del Plan Vuelta a la Patria que da prioridad a familias y niños. “Tenemos una humanista misión, como esta de retornar a la patria, para aquellos que no encontraron cabida o no encontraron trabajo. No pudieron quedarse, entre otras cosas. Muchas veces, tenemos casos de añoranza familiar y cultural. Por su ambiente, por su comunidad, por su familia”, expresó.