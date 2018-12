Venezolana en Inglaterra es asesinada de varias puñaladas

Stela Marisabel Domador-Kuzma Credito: Web

01-12-18.-Stela Domador-Kuzma, una venezolana de 34 años, fue asesinada a puñaladas en un apartamento en Richmond Gardens, ubicado en Bournemouth, Dorset -una ciudad de Inglaterra-, el sábado 7 de julio; así lo reseñó The Daily Mail.



Vecinos alertaron a emergencias sobre la presencia de un hombre con puñaladas en una pierna y debido a esto encontraron a Domador-Kuzma. El individuo, de 20 años y oriundo de Bournemouth, fue arrestado como sospechoso del hecho y llevado al hospital. La policía reveló que la víctima y el sospechoso se conocían.



"Su familia está al tanto y está siendo apoyada por oficiales especialmente capacitados. Han solicitado privacidad en este momento profundamente traumático", aseveró un portavoz policial.



Detectives aseguraron que la investigación sigue en curso para conocer las circunstancias de la muerte de Domador-Kuzma.



"Un cordón permanece en su lugar en Richmond Gardens mientras que los investigadores de la escena del crimen continúan examinando la escena. Los oficiales también están llevando a cabo visitas casa por casa y haciendo consultas a las cámaras de video de la zona", detalló The Daily Mail.



The Bournemouth Echo, un diario de la localidad, sostiene que el presunto asesino era su compañero de apartamento, se llama Ryan Justin Thornton y la víctima solo llevaba una semana viviendo en ese lugar. La identificaron como Stela Marisabel Domador-Kuzma.



Según este diario, un cuchillo fue recuperado de la escena del crimen. Los exámenes post mortem realizados este lunes a la víctima revelaron que murió por las apuñaladas.



Thornton fue acusado de asesinato. Está previsto que comparezca este viernes en la Corte de Magistrados de Poole.



Este diario también publicó algunas declaraciones de sus familiares, los cuales expresaron que ella siempre fue "positiva, entusiasta y aventurera". Hicieron mención a la decisión de Domador-Kuzma de abandonar el país en busca de un "nuevo futuro".