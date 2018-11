(VIDEO) Colombia - Senadora Aída Avella: "A los venezolanos no les venden pasajes en bus"

“A los venezolanos no se les venden pasajes”: Senadora Aída Avella pic.twitter.com/lRiRGggzTd — LaIguanaTV (@la_iguanatv) November 28, 2018

29 Dic. 2018 - La senadora colombiana Aída Avella denunció el pasado lunes 26 de noviembre que varias compañías de venta de boletos en la nación neogranadina se niegan a venderles pasajes a los venezolanos.“Acabo de constatar que a los venezolanos no se les venden pasajes. Señor presidente, ¿usted puede creer esto? No les vende pasajes en bus en Cúcuta, en ninguna parte del país”, expresó la también presidenta del partido Unión Patriótica (UP), durante su intervención en el Senado.De acuerdo con Avella, las compañías argumentan que la restricción en la venta de boleterías a los venezolanos responden a políticas internas de la empresa. No obstante, aseguró que se trata de una política de Estado, que viola no solo los derechos humanos de los niños, que se ven obligados a cruzar carreteras caminando, sino también un atentado contra los derechos de los inmigrantes.La negativa de vender pasajes a los venezolanos busca acrecentar las calamidades a las que se enfrentan durante su estancia en esa nación y grabarlos mientras caminan por las calles y avenidas para luego justificar los discursos de una “crisis de migrantes”.