Cabello tilda de "ladrón" al Banco de Inglaterra por bloquear oro de Venezuela

15 Nov. 2018 - El primer vicepresidente del Psuv Diosdado Cabello tildó este miércoles de "ladrón" al Banco de Inglaterra por bloquear la repatriación de 14 toneladas de oro de Venezuela, valoradas en 550 millones de dólares y pertenecientes a las reservas internacionales del país caribeño.



"Todo ladrón sueña que lo están robando (...) Ellos temen que los 500 millones de dólares en oro (el presidente) Nicolás (Maduro) los va a vender y los va a poner en una cuenta a nombre de él (...) ¡Ladrones!", dijo Cabello, en su programa en la televisora estatal VTV.



El dirigente, presidente de la Asamblea Constituyente, se refirió a un reporte del diario inglés The Times sobre el veto a la solicitud del gobierno socialista de retirar el oro que posee en el Banco de Inglaterra.



Según The Times, esa institución se negó a entregarlo alegando que Maduro pudiese "venderlo para beneficio personal", y pidió a Caracas "aclarar sus intenciones".



Cabello vinculó la medida con lo que llamó "una guerra contra Venezuela".



"Es una guerra desde todos los frentes, el frente político, el frente económico, el frente financiero, el frente social, lo único que les ha faltado es el frente militar y ya lo intentaron hace unas semanas por allá por Amazonas", manifestó el político, en referencia a un ataque contra militares venezolanos.



El pasado 4 de noviembre, tres efectivos de la Guardia Nacional murieron y diez resultaron heridos en una emboscada de un grupo armado en el estado Amazonas (sur, fronterizo con Colombia y Brasil), según las autoridades en represalia por la captura de nueve de sus miembros.



El gobierno de Maduro acusa a paramilitares colombianos, pero Bogotá identificó a uno de los detenidos como un líder de la guerrilla izquierdista Ejército de Liberación Nacional (ELN).



Cabello negó que el ELN actúe en Venezuela, calificándolo de "falso positivo".



"Eso lo dejan correr (...) y al final van a decir: Venezuela no puede tocar sus recursos", criticó.