Diosdado Cabello: puede extenderse período de Asamblea Nacional Constituyente

Credito: Prensa PSUV

13 Nov. 2018 - La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela carece, hasta el momento, de un proyecto para la nueva Carta Magna, dijo su presidente, Diosdado Cabello.



"No hay ningún proyecto de Constitución hasta este momento (…) ideas claro que hay, están desplegadas las distintas comisiones recogiendo la información de la gente, pero plasmado en un proyecto de Constitución no existe en este momento", indicó Cabello durante una rueda de prensa del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), del cual es vicepresidente.



Para tales fines, indicó, las 21 comisiones de la Asamblea Constituyente se encuentran desplegadas en el territorio nacional, recopilando y debatiendo ideas para la construcción del texto constitucional.



En cuanto al tiempo de funcionamiento de este órgano oficialista, recordó que inicialmente se propuso por dos años, pero que podría extenderse.



"La misma Asamblea Nacional Constituyente en su carácter plenipotenciario puede extender su período de funcionamiento sin ningún problema si así lo considera conveniente si ve que no se han cumplido las tareas para la cual fue llamada", expresó.



La Asamblea Nacional Constituyente fue impulsada por el presidente Nicolás Maduro tras tres meses de intensas protestas antigubernamentales, y está conformada solo por oficialistas electos en julio de 2017 con el objetivo de crear una nueva Constitución.

La fuente original de este documento es:

sp (https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201811131083380186-puede-extenderse-periodo-asamblea-nacional-constituyente/)