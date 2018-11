Maduro: bloqueo de EEUU impide a Venezuela comprar medicinas y alimentos en dólares

9 Nov. 2018 - El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró que el bloqueo financiero que mantiene EEUU contra el país caribeño no le permite comprar medicamentos y alimentos.



"No podemos comprar medicinas, sépanlo embajadores, no podemos comprar ni una medicina en el mundo, no podemos comprar alimentos complementarios para la dieta del venezolano en dólares, porque lo tienen prohibido", expresó el mandatario durante la Inauguración de la Feria Internacional del Libro (Filven) en Caracas.



La nación suramericana hace frente a fuerte escasez de medicinas y alimentos desde el 2015.

En agosto de 2017, el Gobierno de EEUU adoptó un conjunto de medidas para prohibir las transacciones y acuerdos financieros con el Gobierno de Venezuela y con la corporación petrolera estatal venezolana PDVSA, dirigido a la administración de Maduro a la que Washington califica de "dictadura".



En marzo, el presidente Donald Trump, mediante una orden ejecutiva, prohibió todo tipo de transacciones con monedas digitales emitidas por Venezuela desde el 9 de enero de 2018.



Otra de las sanciones más recientes emitida el 1 de noviembre por EEUU es el bloqueo de los bienes e intereses de cualquier persona que opera en el sector del oro de la economía venezolana o cualquier otro sector "cómplice de la corrupción gubernamental".

La fuente original de este documento es:

Sputniknews