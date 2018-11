Bolsonaro quiere cambios en la entrada de inmigrantes venezolanos a Brasil

6 Nov. 2018 - El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, pidió cambios en la manera en que se gestiona la entrada de inmigrantes venezolanos al país por la frontera norte.



Bolsonaro admitió en un entrevista con la cadena Band que la mayoría de inmigrantes son personas honradas que huyen del hambre, pero pidió poner límites porque en su opinión también entran delincuentes: "Eso no puede continuar haciéndose de esa forma, junto con esa gente también entra gente que no sirve para nada, no queremos ese tipo de gente aquí en Brasil".



En su opinión, el Ejército y las autoridades locales no pueden hacer frente en solitario a la cuestión migratoria, y sugirió la construcción de campos de refugiados.



El Gobierno brasileño trabaja desde hace meses con agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el estado de Roraima (norte) y se han construido varios albergues que en la práctica ya funcionan como campos de refugiados, albergando a miles de venezolanos.



Bolsonaro también criticó al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) porque considera que debería haber actuado en su momento contra Hugo Chávez y después contra Nicolás Maduro para que el país no hubiese llegado a convertirse en una "dictadura".



También dijo que el país caribeño, por la cláusula democrática, "no tendría que estar en el Mercosur".



En agosto de 2017, los países fundadores del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Parguay) aplicaron la llamada cláusula democrática, que amplió la suspensión con carácter indefinido de Venezuela del bloque.









