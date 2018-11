Vicepresidente electo de Brasil defiende presión diplomática a Venezuela

"Recordemos que, desde 1998, ese grupo [chavismo] gobierna Venezuela; son 20 años de poder, esa curva llegó a su final", dijo Mourão en una entrevista con el multimedio local UOL. Credito: Reuters / Sputniknews

2 Nov. 2018 - El vicepresidente electo de Brasil, Antonio Hamilton Mourao, defendió la presión diplomática al Gobierno de Venezuela para que ese país tenga elecciones "normales" que garanticen la alternancia de poder, informa la prensa local.



Asimismo, el futuro vicepresidente del Gobierno que encabezará Jair Bolsonaro dijo que no considera que aumentar las sanciones sobre Venezuela tenga efecto.

Días atrás, Mourao aseguró que Brasil participaría en una eventual misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Venezuela para garantizar la paz en ese país.



Además, anunció que a partir de ahora la política externa de su país estará guiada por las relaciones entre Estados y no por afinidades ideológicas con los Gobiernos de turno, algo que en su opinión predominó cuando el Partido de los Trabajadores (PT) estuvo en el poder, entre 2003 y 2016.



El vicepresidente electo expresó que en el próximo Gobierno esperan poder lograr relaciones estratégicas y no "puramente comerciales" con Estados Unidos, China y la Unión Europea, y generar alianzas en áreas como inteligencia artificial y tecnología de la información aplicadas a la Defensa de los países.



Asimismo, llamó a acabar con el "antiamericanismo infantil" y fortalecer las relaciones con EEUU.

"La Unasur [Unión de Naciones Suramericanas] está prácticamente quebrada, murió y olvidó acostarse. El famoso Consejo de Defensa de la Unasur nunca despegó. Eso era una burla de aquel personal que gobernó los países de América del Sur con la visión aún en el siglo XIX, aquel antiamericanismo infantil, que no lleva a nada", señaló Mourao.



Bolsonaro asumirá el cargo el 1 de enero de 2019 por un período de cuatro años.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 358 veces.

La fuente original de este documento es:

Sputniknews (https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201811031083188472-vicepresidente-electo-brasil-defiende-presion-venezuela/)