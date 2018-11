(VIDEO) Diputado español a PP y Ciudadanos: "Usan crisis venezolana para tapar sus escándalos de corrupción"

#VerdadesQueMatan| "esta es la VX iniciativa que trae el PP y Ciudadanos sobre #Venezuela pero ninguna sobre el salario, utilizan la situación de #Venezuela para tapar sus escándalos, cómo pueden defender DDHH en #Venezuela cuando 15 mil personas han muerto en el Mediterráneo... pic.twitter.com/NQ2vskkwNH — Madelein Garcia (@madeleintlSUR) October 31, 2018

31 oct. 2018 - El diputado español del partido Podemos Pablo Bustinduy se cansó de la campaña de los dirigentes del Partido Popular y Ciudadanos en contra de Venezuela que es usada para tapar los escándalos de corrupción en España.Ante el pleno del Parlamento español, el joven político precisó que estos dos partidos de derecha han presentado por decimoquinta vez una iniciativa sobre la nación bolivariana, pero ninguna sobre el salario mínimo del país europeo.“Durante años el Partido Popular ha utilizado la crisis en Venezuela como cortina de humo para tapar sus escándalos de corrupción hasta el punto que hoy en España todo el mundo sabe que cuando un portavoz del Partido Popular dice Venezuela hay un tema del que no quiere hablar o que quiere ocultar”, dijo.Además, aseguró que la única solución o salida pacífica a la crisis que vive Venezuela “pasa por la negociación política”, sin embargo, estos partidos solo se han dedicado a “obstaculizar por todos los medios cualquier forma de negociación o de diálogo y su única propuesta en una carrera hacia ninguna parte (…) para ver quién es más irresponsable es seguir asfixiando la economía de Venezuela con sanciones que provocan el éxodo de sus gentes”.Bustinduy afirmó que España busca “ahogar el país con sanciones, criminalizar el diálogo, bloquear cualquier intento de negociación o solución pacífica” con el objeto de “preparar el terreno a un golpe de Estado patrocinado por Estados Unidos”.Destacó que estos planes no responden a un interés democrático o en defensa de los derechos humanos en Venezuela, “sino controlar las mayores reservas de recursos de petróleo del mundo”.“(Los venezolanos) piden que se les ofrezca protección migratoria cuando llegan a España, mientras que entre el año 2016 y 2017 la pidieron 14.000 venezolanos y ustedes de 14.000 expedientes concedieron 19”, dijo para dejar ver el poco interés en los derechos de las personas por parte de esta administración.“¿Pero cómo se atreven ustedes a hablar en esta Cámara de derechos humanos?”, cuestionó el dirigente de Podemos y recordó que el Gobierno de España miró “hacia otra parte” mientras 15.000 personas se ahogaban en el mar Mediterráneo “huyendo de guerras que apoyaron y no dijeron nada mientras (Donald) Trump metía en jaulas a niños de cinco años como si fueran animales”.