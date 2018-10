Comité de Solidaridad con Venezuela en Ecuador repudia medidas de Moreno

#EnFotos ???? | El Comité de Solidaridad con Venezuela en Ecuador, expresa su rechazo frente a las medidas exageradas del Pdte. @Lenin: Hoy despedimos con mucha indignación e impotencia a la Compañera Embajadora de la República Bolivariana de Venezuela @CarolDelgado8 pic.twitter.com/soyJpMLnJj — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) October 19, 2018

Lo que ha hecho @Lenin Moreno

Regresa la base militar gringa, ahora “en avión-itinerante”

Pide a UNASUR que le devuelva la sede

Entra en la Alianza del Pacífico

Acosa a Julian Assange

Rompió con Bolivia, ahora con Venezuela

No es política internacional, es sometimiento vergonzoso — Ricardo Patiño (@RicardoPatinoEC) October 19, 2018

19 oct. 2018 - Este viernes el Comité de Solidaridad con Venezuela en Ecuador, manifestó su repudio ante las medidas del Gobierno ecuatoriano contra Venezuela, las cuales calificó como “exageradas”.Así lo informó VTV a través de su cuenta de Twitter con el siguiente mensaje: “Hoy despedimos con mucha indignación e impotencia a la Compañera Embajadora de la República Bolivariana de Venezuela @CarolDelgado8”.Este jueves el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ordenó la expulsión de la embajadora venezolana en Quito luego de emitir comentarios “ofensivos” desde Caracas contra el mandatario.“Frente a las expresiones ofensivas formuladas el día de ayer por el Ministro de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela”, Jorge Rodríguez, el gobierno ecuatoriano “ha resuelto expulsar de nuestro país a la embajadora de Venezuela en Ecuador”, Carol Delgado, informó la cancillería en un comunicado,Delgado tiene un período de 72 horas para abandonar el país.La orden fue emitida, posteriormente a que Rodríguez calificó como mentiroso a Moreno, con respecto a la cantidad de venezolanos que han emigrado a su país.“Escuché a un presidente de este continente con estupor porque yo no puedo creer que se pueda ser tan mentiroso (…), escuché a un presidente decir que a su país ingresaban diariamente, me refiero a Ecuador, 6,000 venezolanos con enfermedades”, indicó el ministro este jueves durante una rueda de prensa.Por su parte, el ex canciller y ex ministro de Defensa del Ecuador, Ricardo Patiño, también se pronunció sobre la decisión del Gobierno ecuatoriano por la red social ya antes mencionada.“Lo que ha hecho @Lenin Moreno Regresa la base militar gringa, ahora “en avión-itinerante” Pide a UNASUR que le devuelva la sede Entra en la Alianza del Pacífico Acosa a Julian Assange Rompió con Bolivia, ahora con Venezuela No es política internacional, es sometimiento vergonzoso”, escribió Patiño.