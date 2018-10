Canciller español Josep Borrelll: La solución en Venezuela "no puede pasar por una intervención militar"

15 oct. 2018 - El ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, manifestó el rechazo de Madrid a cualquier planteamiento que incluya una intervención militar en Venezuela.



"No puede haber una solución que pase por una intervención militar", dijo Borrell en declaraciones a los medios de comunicación a su llegada a Luxemburgo, donde participará en el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea.



En ese consejo, los distintos países de la UE mantendrán un "debate de orientación" sobre la situación política en Venezuela.



Borrell lamentó que en las últimas fechas hayan proliferado "muchas voces o medias voces hablando de intervenciones militares" en Venezuela.

"Nosotros creemos que la solución debe darse mediante un acuerdo entre venezolanos en un proceso democrático", insistió el canciller español, que aprovechó la ocasión para volver a ofrecer la ayuda de la Unión Europea como un agente "facilitador" de ese diálogo.



Pese a esa oferta, Borrell insistió en que ese papel de "facilitador" no consistiría en un trabajo de "mediación" y, además, subrayó que la activación de un proceso de diálogo no implicaría el levantamiento de las sanciones.



"Nadie ha hablado de modificar las sanciones", añadió.



Está previsto que durante la reunión, además del tema de Venezuela, los países miembros de la UE discutan sobre otros asuntos como la situación en Libia o la migración.