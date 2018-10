Arrestan a un funcionario colombiano por negarse a atender a un paciente venezolano

12 oct. 2018 - Leonardo Fabio Forero Galvis, director de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, en Colombia, fue detenido por las autoridades locales luego de que se negara a recibir a un paciente de nacionalidad venezolana, pese a que la Corte Constitucional ya había reiterado en varias oportunidades que los ciudadanos venezolanos refugiados en Colombia tienen derecho a recibir atención primaria.



Por tal motivo, el hombre fue arrestado el pasado 9 de octubre por tres días, además de ser sentenciado a pagar una multa de tres salarios mínimos.



El hombre de Venezuela, aseguró por su parte que no había podido acceder al tratamiento requerido para una enfermedad urinaria que padece hace 4 años y que lo obliga a orinar a través de una sonda.



En su defensa, la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca dijo que no había podido ubicar al ciudadano en el celular, dirección, ni correo electrónico que dejó. Pero al decretar el desacato, el juzgado reiteró que “la orden proferida a través de una sentencia de tutela no se encuentra supeditada a la buena voluntad de la persona o entidad a la que va dirigida, por el contrario, es una actuación impositiva que debe ser acatada con la premura que demanda la ley”, según lo reseñado por El Tiempo.



En la decisión, el juez recordó que en principio se le había dado un plazo de 5 días a esa entidad para acompañar al ciudadano venezolano y que fuera afiliado a una EPS, pero esto no pudo llevarse a cabo sino hasta el 8 de octubre, cuando la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca aseguró que el venezolano ya estaba en Sisbén y se estaban adelantando los trámites para afiliarlo a una EPS.



No obstante, el juzgado que dictó el desacato dijo que “esto no puede entenderse como el cumplimiento de la orden proferida (tutela) toda vez que la demora suscitada ha conllevado a un retroceso en el tratamiento médico a seguir por el accionante y a graves afectaciones de su salud al no acceder de forma oportuna al tratamiento médico que requiere”.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 531 veces.