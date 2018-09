(VIDEO) Venezuela pide al Gobierno chileno explicaciones sobre vinculación con autor del magnicidio frustrado

23 sept. 2018 - El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela pide al Gobierno de Chile, explicaciones sobre la vinculación de la Embajada de ese país con uno de los autores materiales del magnicidio en grado de frustración contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, ocurrido el pasado 4 de agosto.



Durante una rueda de prensa realizada este domingo por el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, para informar sobre la captura de tres implicados en el magnicidio, presentó un video donde Henryberth Rivas, alias Morfeo, reveló que tenía orden de dirigirse a la Embajada de Chile en Caracas para recibir asilo y protección.



Expresó Rodríguez que la Embajada de Chile tiene que explicar cómo un asesino, lo primero que recibe es la instrucción que se dirija a esa sede diplomática, tras estar implicado en un atentado contra el presidente de un país.



En el video, dijo, Morfeo identificó la dirección de la Embajada, ubicada en Caracas, y señala a un funcionario a quien debía contactar pero que no logró ubicar porque “estaba enfermo”.



En su declaración, alias Morfeo dijo que está dispuesto a someterse a la prueba del polígrafo, a lo que Rodríguez cuestionó si los funcionarios diplomáticos también estarían dispuestos a someterse a la prueba para confrontar los señalamientos de Morfeo.



Rodríguez reflexionó sobre el deber de colaboración entre los gobierno frente a acciones desestabilizantes y terroristas.



“El presidente Maduro le dará las órdenes pertinentes a su canciller Jorge Arreaza para que estos funcionarios aclaren. No hay inmunidad diplomática en caso de encubrimiento de terroristas. Esas aclaratorias deben hacerse en las próximas horas”, dijo.



De igual forma indicó que la Embajada de Colombia debe explicar si el encargado de la oficina de negocios serviría de vehículo para trasladar a Morfeo hasta la frontera; así como la Embajada de México aclarar si formaba parte de una triangulación para ayudar en la fuga, como lo señala el detenido en su confesión.



Asimismo también adelantó que el Gobierno venezolano pide a Colombia la entrega de Julio Borges, por sus evidentes implicaciones con el magnicidio contra el presidente Maduro y otras acciones desestabilizadoras. El Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores y el Ministerio Público consignaron a las autoridades colombianas, las nuevas pruebas recogidas tras las detención de alias “Morfeo”, alias “La Perrera” más un coronel en situación de retiro, apodado “Corocoro”.



Para finalizar pidió a los gobiernos del mundo que se pongan a derecho con respecto a Venezuela. “No pedimos que nos sonrían, sino que se pongan a derecho. Nosotros no permitiríamos jamás que en territorio venezolano se encubrieran a asesinos y criminales”. pero no esperábamos que se encubrieran a asesinos”.



Video fuente; HispanTV





