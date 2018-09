Alfred de Zallas: Recibí cartas de algunas ONGs pidiéndome no continuar mi trabajo con Venezuela

16 sept. 2018 - El experto independiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la promoción de un orden internacional, democrático y equitativo, Alfred-Maurice de Zayas, aseguró en las conclusiones del informe sobre su vista a Venezuela que su paso por el país estuvo acompañado de una atmósfera de intimidación orientada a forzarlo a ubicarse en "un molde predeterminado".

"Recibí cartas de algunas Organizaciones No Gubernamentales que me pedían no continuar (con mi trabajo) por no ser el relator ‘pertinente’ y casi dictando lo que debía incluir en el informe", reseñó De Zayas en el documento, citado por el canciller Jorge Arreaza en la 39 sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza.

En ese sentido, el jefe de la diplomacia venezolana sostuvo que de Zayas recibió ataques desde las redes sociales por parte de algunos actores políticos e institucionales que se oponían a la idea de que "un experto independiente tenga un pensamiento autónomo sopesado en pruebas".

Asimismo, Arreaza aseguró que el relator de la ONU pudo corroborar de primera mano los diversos flagelos de la guerra económica que azota actualmente al país. "El papel de grupos delictivos internacionales en el robo de recursos públicos, alimentos y medicinas que llegan hasta países vecinos", agregó.

"Los efectos de las sanciones de Obama y Trump, como las medidas unilaterales por parte de Canadá y la Unión Europea, han agravado directa e indirectamente la escasez de medicamentos como la insulina y los antirretrovirales, lo que ha ocasionado demoras en su distribución y ocasionado agravantes en numerosos casos de muerte", subrayó Arreaza sobre las conclusiones del informe.